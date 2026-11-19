Doanh thu 9 tháng tăng trưởng, khoản phải thu khách hàng tăng mạnh

Theo Báo cáo tài chính giữa niên độ của Pinaco, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu bán pin và ắc quy của doanh nghiệp đạt 3.331 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2025. Sau khi trừ 482 tỷ đồng các khoản giảm trừ doanh thu, doanh thu thuần đạt 2.848 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Là doanh nghiệp có 50 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối pin và ắc quy, Pinaco hiện vận hành hai xí nghiệp sản xuất ắc quy và một xí nghiệp sản xuất pin tại TP.HCM và Đồng Nai, cùng hai chi nhánh tại Hà Nội và Đà Nẵng.

Theo thông tin công bố tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, trên thị trường lắp ráp gốc (OEM), doanh nghiệp đang cung cấp 100% ắc quy ô tô cho VinFast, 100% ắc quy cho xe điện TMT, khoảng 95% cho THACO và khoảng 90% cho các dòng xe buýt, xe tải đang lưu hành tại Việt Nam.

Xét theo cơ cấu thị trường trong 9 tháng đầu năm, thị trường nội địa đóng góp 2.093 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025. Ở thị trường nước ngoài, doanh thu xuất khẩu đạt 755 tỷ đồng, tăng 3% so với 9 tháng cùng kỳ.

Theo thông báo hồi tháng 7/2026, đà tăng trưởng ở mảng quốc tế của Pinaco gắn liền với các dòng ắc quy CMF, VRLA và việc mở rộng hợp tác với các đối tác mới như Honda Malaysia.

Đi cùng với đà tăng doanh thu, khoản phải thu của khách hàng tại ngày 30/9/2026 đạt 380 tỷ đồng, tăng 132% so với thời điểm đầu năm. Trong danh sách khách hàng có số dư phải thu lớn vào cuối quý III ghi nhận CTCP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai với 80 tỷ đồng cùng Chi nhánh Hà Tĩnh của doanh nghiệp này với 21 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty Honda Việt Nam (8 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Sản xuất và Lắp ráp Xe tải Thaco (7 tỷ đồng) và Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (6 tỷ đồng).

Chi phí gia tăng kéo lùi lợi nhuận 9 tháng

Trái với diễn biến tích cực của doanh thu, các chỉ tiêu lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 của Pinaco lại ghi nhận mức sụt giảm so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, dù lợi nhuận gộp 9 tháng đạt 330 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận kế toán trước thuế chỉ đạt 94 tỷ đồng (giảm 16%) và lợi nhuận sau thuế đạt 73 tỷ đồng (giảm 14%). Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 9 tháng theo đó đạt 854 đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chính thu hẹp biên lợi nhuận trong 9 tháng đến từ việc các loại chi phí đồng loạt gia tăng. Chi phí bán hàng lên mức 173 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ, chủ yếu do chi phí bảo hành đạt 32 tỷ đồng (tăng 60%), chi phí quảng cáo đạt 25 tỷ đồng (tăng 56%), chi phí vận chuyển đạt 34 tỷ đồng (tăng 21%) và chi phí nhân viên đạt 39 tỷ đồng (tăng 8%).

Bên cạnh đó, chi phí tài chính 9 tháng cũng tăng 28% lên 59 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 53 tỷ đồng, tăng 51%. Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính đạt 47 tỷ đồng, tăng 47% nhờ lãi tiền gửi ngân hàng đạt 33 tỷ đồng cùng khoản lãi chênh lệch tỷ giá.

Tuy nhiên, xét riêng trong quý III/2026, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đã có sự chuyển biến rõ nét so với cùng kỳ. Doanh thu bán hàng quý III đạt 1.140 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, đưa doanh thu thuần đạt 962 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế quý III đạt 25 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ.

Bổ sung 11 mã ngành mới, định hướng phát triển trên ba trụ cột

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 7/11, cổ đông Pinaco đã thông qua nghị quyết về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp giữ nguyên 4 mã ngành nghề hiện hữu gồm sản xuất pin và ắc quy, bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, vận tải hàng hóa đường bộ và kinh doanh bất động sản; đồng thời bổ sung 11 mã ngành mới, nâng tổng số lên 15 mã ngành nghề kinh doanh.

Nhóm ngành nghề bổ sung tập trung vào lĩnh vực hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) và hệ thống điện mặt trời (SOLAR).

Cụ thể, Pinaco đăng ký thêm ngành sản xuất, lắp ráp bộ chuyển đổi năng lượng điện, bộ biến tần, tủ điện điều khiển, bộ nạp/xả, hệ thống quản lý pin BMS, thiết bị cấp nguồn liên tục UPS và thiết bị điện phụ trợ thuộc hệ thống điện mặt trời và BESS (không hoạt động tại trụ sở). Đồng thời, doanh nghiệp cũng bổ sung mảng bán buôn, bán lẻ, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng và tư vấn thiết kế hệ thống năng lượng tái tạo và BESS.

Giải đáp câu hỏi của cổ đông tại đại hội về định hướng mới, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết trong giai đoạn 2026 - 2030 và các năm tiếp theo, Pinaco sẽ phát triển dựa trên ba trụ cột chính.

Thứ nhất là mảng pin và ắc quy truyền thống nhằm củng cố vị thế và nâng cao năng lực cạnh tranh. Thứ hai là hệ thống lưu trữ năng lượng BESS để từng bước nghiên cứu, phát triển sản phẩm, giải pháp và mở rộng kinh doanh. Thứ ba là mảng kinh doanh chì và kim loại nhằm phát triển chuỗi giá trị nguyên liệu, tăng tính chủ động trong sản xuất và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Tính đến ngày 30/9/2026, vốn chủ sở hữu của Pinaco đạt 1.084 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông lớn của doanh nghiệp gồm Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ hơn 51%, The Furukawa Battery Co Ltd. nắm gần 11%, Công đoàn công ty nắm hơn 3% và các cổ đông khác nắm giữ khoảng 35% vốn điều lệ.