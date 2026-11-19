Ngày 16/11/2026, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định số 4283/QĐ-BNNMT về Kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và Môi trường 5 năm 2026–2030.

Kế hoạch hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, sinh thái, bền vững, giảm phát thải; sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, kiểm soát ô nhiễm và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát triển hạ tầng bảo vệ môi trường là một trong những định hướng trọng tâm của ngành Nông nghiệp và Môi trường giai đoạn 2026–2030. Ảnh minh họa

Kinh tế xanh chiếm 10% GDP, độ che phủ rừng giữ 42,03%

Đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế xanh trong GDP phấn đấu đạt 10%. Tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường tại các lưu vực sông đạt khoảng 65–70%; tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường đạt 98–100%.

Các chỉ tiêu khác gồm duy trì tỷ lệ che phủ rừng ở mức 42,03%; nâng tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển lên tối thiểu 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia; giảm phát thải khí nhà kính từ 8–9% so với kịch bản phát triển thông thường.

Chuyển sang quản trị tài nguyên dựa trên dữ liệu

Để thực hiện các mục tiêu này, các nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm lớn; bảo tồn thiên nhiên và phục hồi hệ sinh thái. Phương thức quản lý tài nguyên, môi trường được định hướng chuyển từ chủ yếu dựa trên thủ tục hành chính sang quản trị dựa trên tiêu chuẩn, dữ liệu, mức độ rủi ro, công cụ kinh tế và cơ chế thị trường.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được chú trọng thông qua việc phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ viễn thám và các nền tảng số trong quan trắc môi trường, giám sát tài nguyên, dự báo thiên tai và kiểm kê phát thải khí nhà kính.

Cùng với đó, hạ tầng bảo vệ môi trường và kinh tế tuần hoàn được ưu tiên phát triển, tập trung vào hệ thống thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải, nước thải; các khu liên hợp phục hồi tài nguyên và sản xuất nguyên liệu thứ cấp theo vùng.

Công tác bảo vệ, phục hồi rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn, đất ngập nước, hành lang sông và các hệ sinh thái quan trọng cũng nằm trong nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Việc kết hợp công trình kỹ thuật với các giải pháp dựa vào tự nhiên được đặt ra nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai và biến đổi khí hậu.

Phát triển nông nghiệp bền vững

Về tổ chức thực hiện, các nhiệm vụ của Kế hoạch được cụ thể hóa trong chương trình công tác hằng năm, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và các chương trình, đề án, dự án liên quan. Kết quả thực hiện được báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện được giao cho Vụ Kế hoạch - Tài chính. Đơn vị này có trách nhiệm đề xuất cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và Môi trường giai đoạn 2026–2030 là cơ sở triển khai các nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp bền vững, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong 5 năm tới.