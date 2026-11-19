Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đạt 99,04%.

Ngày 19/11, tại Công an Đồng Nai, Bộ Công an tổ chức Hội nghị công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân năm 2026. Hội nghị do Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị và khen thưởng các đơn vị.

Theo kết quả công bố tại hội nghị, năm 2026 có 28 công an đơn vị, địa phương xếp loại xuất sắc; 48 đơn vị xếp loại tốt và 4 đơn vị xếp loại khá; không có đơn vị nào bị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Mức độ hài lòng chung của người dân, tổ chức đạt 99,04%.

Dịp này, Bộ Công an tôn vinh 18 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số công tác đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính. Đồng thời, công bố và trao quyết định công nhận 17 sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ cho Công an 14 tỉnh, thành phố.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến nhấn mạnh những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khẩn trương khắc phục. Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động đề xuất giải pháp, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, việc xác định chỉ số cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân phải thực chất, khách quan, minh bạch; tuyệt đối không chạy theo điểm số, hợp thức hóa hồ sơ hoặc làm đẹp báo cáo. Kết quả đánh giá phải phản ánh đúng thực tế, trở thành động lực thúc đẩy cải cách hành chính.

Ứng dụng công nghệ số, hỗ trợ tốt cho người dân, doanh nghiệp và du khách

Tại hội nghị, công an nhiều tỉnh, thành trưng bày, giới thiệu các mô hình, giải pháp ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác chuyên môn, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và cải cách hành chính.

Công an tỉnh Khánh Hòa giới thiệu Hệ thống FRF (Foreign Risk Forecasting System) - phần mềm quản lý, dự báo rủi ro vi phạm pháp luật và tội phạm quốc tế liên quan đến người nước ngoài; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống hỗ trợ quản lý người nước ngoài, tra cứu thông tin xuất nhập cảnh và dự báo nguy cơ, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự. Giải pháp đã được triển khai, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực và có khả năng nhân rộng.

Công an Khánh Hòa mang đến hội nghị phần mềm quản lý, dự báo rủi ro vi phạm pháp luật và tội phạm quốc tế...

Ông Huỳnh Đức Trung, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, người dùng không cần cài đặt ứng dụng, chỉ cần quét mã QR để tra cứu thông tin, địa điểm, thủ tục hành chính hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ khi gặp sự cố. Hệ thống tích hợp 4 ngôn ngữ gồm tiếng Anh, Hàn, Nga và Trung; đồng thời tự động chuyển thông tin đến công an phường gần nhất để kịp thời hỗ trợ.

Từ 2/9/2026 đến nay, hệ thống ghi nhận khoảng 57.000 lượt truy cập của người nước ngoài, hỗ trợ xử lý hơn 30 trường hợp liên quan đến mất hộ chiếu, tai nạn, thất lạc giấy tờ và visa.

Công an tỉnh Nghệ An mang đến gian trưng bày, giới thiệu hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác xây dựng lực lượng và hậu cần. Ông Trần Huy Quang, Đội trưởng Đội Công nghệ thông tin, Phòng Hậu cần Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hệ thống tích hợp dữ liệu phục vụ quản lý, chăm sóc sức khỏe và đào tạo trực tuyến cho công an các địa phương.

Việc tập trung dữ liệu, tin học hóa quy trình giúp giảm công việc thủ công, tiết kiệm nhân lực, đồng thời hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ thao tác, xử lý công việc trực tiếp trên hệ thống, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Công an tỉnh Nghệ An giới thiệu hệ thống cơ sở dữ liệu đang triển khai tại địa phương.

Công an TP.HCM và Hà Nội cũng giới thiệu nhiều ứng dụng phục vụ chuyển đổi số, phát triển công dân số, góp phần cải thiện quy trình giải quyết công việc và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Riêng tại Đồng Nai, Công an thành phố triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công tác làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu trong các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, đất đai, giáo dục, thuế và quản lý cư trú được thực hiện thường xuyên, nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước. Việc khai thác dữ liệu dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính ngày càng hiệu quả, giúp giảm giấy tờ phải xuất trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

Mô hình công dân số của Công an TP.HCM.

Hệ thống quản lý văn bản điều hành phiên bản 3.0 đã được triển khai đến 100% đơn vị, địa phương trong toàn lực lượng. Việc sử dụng chữ ký số, xử lý văn bản điện tử và số hóa hồ sơ từng bước thay đổi phương thức làm việc, nâng cao năng suất và hiệu quả quản lý. Công an thành phố cũng tiếp tục đầu tư máy tính, máy quét, thiết bị ký số phục vụ xử lý hồ sơ điện tử.

Nhiều mô hình ứng dụng AI tại cơ sở đã phát huy hiệu quả, tiêu biểu là mô hình "AI Trợ lý pháp luật" của Công an phường Long Thành, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ tra cứu văn bản, giải đáp quy định pháp luật và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Mô hình "Đại úy Sen Vàng" của Công an phường Trảng Bom góp phần đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tương tác với người dân qua nền tảng số.

Chatbot CSGT của Phòng CSGT hỗ trợ giải đáp quy định pháp luật về giao thông, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện. Các mô hình góp phần đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kết nối giữa lực lượng công an với người dân trên môi trường số.