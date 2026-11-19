Biểu tượng đồng euro tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Trong báo cáo Đánh giá ổn định tài chính công bố ngày 18/11, ECB cho biết mức độ tiếp xúc ngày càng tăng với lĩnh vực AI và nợ công cần được đặc biệt quan tâm, nhất là tại một số phân khúc của khu vực tài chính phi ngân hàng. Rủi ro liên quan đến AI xuất phát một phần từ việc phát hành nợ bằng đồng euro để bù đắp nguồn vốn cho các khoản đầu tư phát triển hạ tầng AI.

ECB nhận định sự tập trung quá mức của thị trường vào các doanh nghiệp công nghệ và AI của Mỹ, trong khi kỳ vọng lợi nhuận vẫn ở mức cao, có thể làm gia tăng nguy cơ điều chỉnh mạnh giá tài sản. Những thay đổi trong triển vọng phát triển AI, kết hợp với bất ổn địa chính trị, có thể kích hoạt biến động đột ngột trên thị trường.

Bên cạnh đó, lo ngại về tính bền vững của nợ công tại các nền kinh tế phát triển lớn đang gia tăng trở lại, trong đó có một số nước thuộc Eurozone. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài đã lên mức cao nhất trong 20 năm và được dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới. Trong bối cảnh lạm phát và lãi suất gia tăng, các ngân hàng và tổ chức tài chính phi ngân hàng nắm giữ trái phiếu chính phủ có nguy cơ chịu thua lỗ do giá trị tài sản sụt giảm.

Báo cáo cũng cảnh báo xung đột tại Trung Đông có thể làm xấu đi các điều kiện kinh tế vĩ mô và tài chính, đồng thời gia tăng rủi ro tín dụng đối với các ngân hàng và tổ chức tài chính phi ngân hàng. Theo ECB, những sức ép kéo dài này có thể thử thách khả năng chống chịu của kinh tế Khu vực đồng euro, bất chấp mức tăng trưởng 0,4% trong quý III/2026.