Nghi thức ra mắt và gắn biển “Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát” tại phố Xốm. Ảnh: Hữu Tiệp

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Phú Lương Lê Văn Huấn, phố Xốm có 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và 62 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Các cơ sở từng bước hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất, thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm và được tuyên truyền, hướng dẫn thường xuyên trong quá trình hoạt động.

Thời gian qua, việc triển khai mô hình đã bước đầu ghi nhận những chuyển biến tích cực. Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm được tăng cường; ý thức chấp hành quy định của các cơ sở kinh doanh từng bước được nâng cao.

Đáng chú ý, tỷ lệ cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt 90%; 100% cơ sở ký cam kết, công khai nguồn gốc thực phẩm. Người lao động tại các cơ sở được khám sức khỏe theo quy định.

Các cơ sở kinh doanh thực phẩm tiêu biểu được trao biển nhận diện. Ảnh: Hữu Tiệp

Cùng với đó, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được triển khai nghiêm túc, góp phần lập lại trật tự đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, từng bước xây dựng hình ảnh tuyến phố văn minh, an toàn, thân thiện.

Tuy nhiên, theo đánh giá của địa phương, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Một số cơ sở còn hạn chế về điều kiện cơ sở vật chất; ý thức duy trì các tiêu chí an toàn thực phẩm chưa đồng đều.

Vì vậy, việc ra mắt mô hình không chỉ mang ý nghĩa phát động mà còn đặt ra yêu cầu duy trì kiểm soát thường xuyên, liên tục, tránh tình trạng thực hiện theo phong trào.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Phú Lương Lê Văn Huấn phát biểu. Ảnh: Hữu Tiệp

Với mô hình “Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát”, UBND phường Phú Lương xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể kinh doanh; cung cấp thông tin về các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, sản phẩm chất lượng, sản phẩm OCOP và cảnh báo những cơ sở tiềm ẩn nguy cơ vi phạm.

Phường sẽ rà soát, cập nhật hằng tuần các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố để phục vụ công tác quản lý; công khai cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm trên các kênh thông tin của địa phương.

Trạm Y tế phường được giao tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh. Vai trò của tổ giám sát cộng đồng và người dân cũng được phát huy nhằm phát hiện, phản ánh kịp thời nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Trên cơ sở kết quả thực hiện, phường sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm và xem xét nhân rộng mô hình, nhằm nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm, thúc đẩy văn minh thương mại và xây dựng môi trường kinh doanh dịch vụ ăn uống an toàn, lành mạnh.