Năm 2026, UBND các phường: Lương Văn Tri, Tam Thanh, Kỳ Lừa đã phê duyệt danh mục 4 công trình cải tạo, chỉnh trang vỉa hè tại 15 tuyến phố với tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng. Trong đó, phường Lương Văn Tri chỉnh trang 11 tuyến phố; phường Tam Thanh 2 tuyến phố và phường Kỳ Lừa 2 tuyến phố.

Nhà thầu thi công phá dỡ tuyến phố Phai Luông 3 để thi công mới vỉa hètại phường Lương Văn Tri

Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Chỉ huy trưởng thi công 11 tuyến phố trên địa bàn phường Lương Văn Tri, thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển nông thôn Song Quang chia sẻ: Ngay từ khi công trình được khởi công, công ty đã huy động tối đa máy móc, đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề, chia thành 8 mũi thi công cuốn chiếu theo hướng làm đến đâu gọn đến đó.

Tương tự, tại công trình cải tạo vỉa hè đường Trần Đăng Ninh kết nối với quốc lộ 1 và đường tỉnh 234 và công trình cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong, đường Bến Bắc, phường Tam Thanh và công trình cải tạo vỉa hè đường Lê Lai, đường 3/2 phường Kỳ Lừa, các nhà thầu cũng đang dồn toàn lực để thi công các hạng mục.

Ông Hoàng Ánh Dương, cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đô thị Lạng Sơn cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực gồm: 30 công nhân chia thành 3 mũi thi công và tập kết đủ vật tư để tăng tốc hoàn thiện xây lát vỉa hè đoạn tuyến Lê Hồng Phong - Bến Bắc. Đơn vị cam kết sẽ hoàn thành toàn công trình trong tháng 11/2026, vượt tiến độ 20 ngày so với hợp đồng đã ký.

Nhờ sự điều hành linh hoạt, sát sao của các đơn vị thi công, tính đến hết ngày 17/11/2026, các đơn vị đã hoàn thành lát vỉa hè được 9/15 tuyến phố với diện tích 33/42 nghìn m2, tương đương 78% kế hoạch.

Bà Lương Thị Huệ, trú tại khối Đại Thắng, phường Lương Văn Tri chia sẻ: Nhà nước quan tâm đầu tư chỉnh trang lại đồng bộ, khang trang, bà con đều rất mừng và ủng hộ đơn vị thi công trong việc phá bỏ bậc vào nhà để làm mới vỉa hè và sớm hoàn thành công trình.

Liên quan đến công tác triển khai các công trình, ông Trần Tiến Nguyên, Chủ tịch UBND phường Lương Văn Tri cho biết: Phường xác định công tác chỉnh trang đô thị, đặc biệt là hệ thống vỉa hè 11 tuyến phố trong năm 2026 là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng đô thị văn minh, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, do vậy lãnh đạo UBND phường thường xuyên kiểm tra hiện trường và quyết tâm đôn đốc các nhà thầu hoàn thành toàn bộ công trình đúng kế hoạch đề ra.

Đồng quan điểm trên, ông Đinh Trọng Kiên, Chủ tịch UBND phường Tam Thanh, nhấn mạnh: Nhiệm vụ chỉnh trang vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn được bà con rất quan tâm nhằm tạo cảnh quan đô thị ngày càng văn minh, vì vậy UBND phường luôn bám sát tình hình thực hiện và hỗ trợ tối đa để các nhà thầu hoàn thành nhiệm vụ.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ các phường, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị thi công cùng sự đồng lòng, ủng hộ từ Nhân dân, các công trình chỉnh trang vỉa hè tại khu vực đô thị thuộc 3 phường đang dần về đích, góp phần từng bước chỉnh trang đô thị Lạng Sơn ngày càng văn minh, hiện đại và sáng - xanh - sạch - đẹp.