Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương phát biểu chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ hiện có gần 80 viên chức, người lao động, làm việc tại 5 khoa, phòng. Trường có 6 giảng viên đạt trình độ Tiến sĩ; 6 giảng viên làm nghiên cứu sinh; 100% giảng viên có trình độ Thạc sĩ; 94,54% giảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Năm 2026, Trường quản lý, giảng dạy 26 lớp trung cấp lý luận chính trị với 1.255 học viên. Ngoài các lớp đào tạo, Trường tổ chức 6 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 2.060 học viên theo kế hoạch.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục là điểm sáng, năm 2026, Trường thực hiện nghiên cứu 13 đề tài khoa học các cấp, trong đó 3 đề tài khoa học cấp thành phố, 9 đề tài cấp cơ sở và 1 đề tài cấp khoa.

Trong thời gian qua, nhà trường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đạt chuẩn mức 2 giai đoạn 2026-2030; xây dựng Đề án vị trí việc làm gắn với tinh giản biên chế theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương; tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng dự thảo Đề án tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của trung tâm chính trị cấp xã; thực hiện số hóa hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên; thực hiện các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử…

Đồng chí Nguyễn Thị Hương và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Nguyễn Thị Hương gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, nhân viên nhà trường nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thay mặt Thường trực Thành ủy, đồng chí ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị Trường tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng thiết thực, hiệu quả, giúp học viên trang bị kiến thức, kỹ năng và vận dụng tốt vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng nâng cao sức hấp dẫn của từng bài giảng, bảo đảm học viên có chuyển biến rõ nét về năng lực và hiệu quả công tác sau đào tạo, bồi dưỡng.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn, phân công giảng viên về cơ sở để tích lũy kinh nghiệm, có thêm kiến thức từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Qua đó có những kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn, giải quyết vướng mắc cho Nhân dân.

Đề nghị nhà trường ưu tiên xây dựng đội ngũ, nhất là đội ngũ lãnh đạo theo hướng chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa; tiếp tục cử giảng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ, bảo đảm vượt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 2. Chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, khả năng nắm bắt và vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy hiện đại, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị trong tình hình mới.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhất là trong bối cảnh tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của các trung tâm chính trị cấp xã; chủ động bố trí, sắp xếp nhân lực phù hợp, bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí nhấn mạnh, nhà trường cần tập trung hoàn thành các tiêu chí còn thiếu, phấn đấu đạt chuẩn mức 2, xác định đây là mục tiêu và nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong thời gian tới. Qua đó, từng bước củng cố vị thế, khẳng định uy tín và tạo dựng niềm tin với cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của thành phố.