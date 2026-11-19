Cổ phiếu của CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, HoSE: VNM) kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11 ở mức 52.000 đồng/cổ phiếu, giảm 2,26% so với phiên trước đó. Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của mã này trong hơn một năm qua, kể từ phiên 20/10/2025, khi VNM chốt phiên ở 50.96 đồng/cổ phiếu.

Trong phiên 18/11, VNM mở cửa ở mức 53.200 đồng/cổ phiếu, có thời điểm đã tăng lên 53.400 đồng trước khi quay đầu giảm về 52.000 đồng khi kết thúc giao dịch. Thanh khoản đạt hơn 2,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 127 tỷ đồng.

Cổ phiếu VNM liên tục sụt giảm kể từ đầu tháng 11/2026 (Ảnh chụp màn hình).

Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Vinamilk tại thời điểm kết thúc phiên 18/11 còn khoảng 108.678 tỷ đồng, giảm khoảng 2.500 tỷ đồng chỉ sau một phiên.

Đà giảm này chưa có dấu hiệu dừng lại khi trong phiên sáng 19/11, VNM tiếp tục giảm 1,35%, xuống 51.300 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch hơn 1,75 triệu đơn vị. Vốn hóa thị trường theo mức giá này còn khoảng 107.214 tỷ đồng.

Theo thống kê từ ngày 29/10 đến hết phiên 18/11 cho thấy, khối ngoại đã mua vào hơn 10,07 triệu cổ phiếu VNM, tương ứng giá trị 568,35 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khối này bán ra gần 9,59 triệu cổ phiếu, trị giá 536,36 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng gần 486.400 cổ phiếu, tương ứng khoảng 32 tỷ đồng trong giai đoạn này.

Dù vậy, trong giai đoạn trên, phiên ngày 11/11, cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền mặt, Vinamilk, ghi nhận áp lực bán ròng từ khối ngoại. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 1,25 triệu cổ phiếu VNM, trị giá 68,67 tỷ đồng và mua vào 867.500 cổ phiếu, tương ứng 47,88 tỷ đồng. Qua đó, khối ngoại bán ròng 381.800 cổ phiếu, giá trị khoảng 20,79 tỷ đồng.

Đến phiên 18/11, khối ngoại bán ròng tới 868.400 cổ phiếu, trị giá 45,51 tỷ đồng. Trong phiên sáng ngày 19/11, khối ngoại tiếp tục bán 683.600 cổ phiếu, trong khi chỉ mua vào 194.105 cổ phiếu.

Đà đi xuống của cổ phiếu VNM diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn ghi nhận tăng trưởng tích cực. Trong quý III/2026, Vinamilk ghi nhận doanh thu thuần đạt 18.465 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu thị trường trong nước đạt 14.718 tỷ đồng, tăng 9% và thị trường nước ngoài đạt 3.747 tỷ đồng, tăng 8%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý tăng 52% lên 600 tỷ đồng. Cùng với đó, phần lãi từ các công ty liên kết, liên doanh đạt 41 tỷ đồng, trái ngược so với khoản lỗ gần 195 tỷ đồng của cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 66% lên 151 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế của VNM đạt 2.962 tỷ đồng, tăng 18% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Vinamilk ghi nhận doanh thu thuần 53.461 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, đạt khoảng 80% mục tiêu doanh thu cả năm 2026. Kết quả lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng của VNM đạt 8.605 tỷ đồng, tăng 31%, hoàn thành 88% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.

Tại thời điểm ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 57.892 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 40.803 tỷ đồng, tăng 13%, tiếp tục chiếm phần lớn cơ cấu tài sản.

Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 3.612 tỷ đồng, gần gấp đôi đầu năm. Mức tăng chủ yếu đến từ các khoản tương đương tiền, tăng 910% lên 1.657 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 22.926 tỷ đồng, tăng 5%, phần lớn là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. Nếu tính thêm cả tiền và các khoản tương đương tiền, VNM duy trì khoảng 26.538 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng, tương đương gần 46% tổng tài sản.