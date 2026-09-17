Những nhịp cầu sẻ chia trên đất Mỏ

Từ cứu thương thời chiến đến những chương trình nhân đạo hôm nay

Một căn nhà mới được trao cho hộ khó khăn, một suất hỗ trợ sinh kế đến đúng lúc hay những đơn vị máu được tiếp nhận từ người tình nguyện đều là những lát cắt cụ thể của hoạt động nhân đạo trên địa bàn Quảng Ninh hôm nay.

Người dân và lực lượng chức năng tham gia khám sàng lọc trước khi hiến máu tại chương trình hiến máu tình nguyện ở Cái Chiên.

Đằng sau những chương trình ấy là hành trình kéo dài 65 năm của tổ chức Chữ thập đỏ, bắt đầu từ ngày 18/9/1961, khi Hội Hồng thập tự khu Hồng Quảng được thành lập tại thị xã Hòn Gai.

Sau khi tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng hợp nhất thành tỉnh Quảng Ninh năm 1963, tổ chức Hội tiếp tục được kiện toàn. Đến tháng 6/1964, toàn tỉnh có một chi hội với 13 phân hội tại các địa phương, trường học và xí nghiệp, với khoảng 2.100 hội viên. Năm 1965, Hội chính thức mang tên Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh.

Nếu trong những năm chiến tranh, nhiệm vụ chủ yếu là cấp cứu, tải thương, chăm sóc người bị thương, hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh, thì khi đất nước hòa bình, hoạt động nhân đạo ngày càng được mở rộng và hướng tới nhiều nhóm đối tượng hơn.

Từ cứu trợ khẩn cấp, các cấp Hội từng bước triển khai thêm các hoạt động chăm sóc sức khỏe, trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sinh kế, phòng ngừa và ứng phó thiên tai, sơ cấp cứu cộng đồng, vận động hiến máu tình nguyện.

Theo ông Lý Văn Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh, trong nhiệm kỳ 2021-2026, dù chịu tác động của dịch bệnh, thiên tai và quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, các hoạt động nhân đạo trên địa bàn vẫn được duy trì.

Tổng giá trị hoạt động của các cấp Hội trong nhiệm kỳ đạt trên 314 tỷ đồng, trợ giúp hơn 1,6 triệu lượt người. Cùng với đó, trên 113.000 đơn vị máu an toàn đã được vận động và tiếp nhận.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ đã huy động 26.632 suất quà với tổng trị giá hơn 19,665 tỷ đồng. Tháng Nhân đạo năm 2026 vận động được hơn 12,585 tỷ đồng, bằng 157% chỉ tiêu Trung ương Hội giao.

Tính chung, tổng trị giá các hoạt động nhân đạo trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 38,857 tỷ đồng, hỗ trợ 61.366 lượt người. Nguồn lực được tập trung cho hoạt động xã hội nhân đạo, chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa, ứng phó thảm họa cùng nhiều chương trình hỗ trợ tại cơ sở.

Điểm đáng chú ý là hoạt động trợ giúp ngày càng không chỉ dừng ở những phần quà trước mắt mà hướng nhiều hơn tới việc tạo điều kiện để người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” được triển khai với các hoạt động hỗ trợ sinh kế, trao Cờ Tổ quốc và áo phao cho ngư dân. Các câu lạc bộ, đội tình nguyện viên cũng vận động hơn 200 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm và tiền mặt để hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Trong quý III/2026, Hội tiếp tục huy động nguồn lực chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam. 65 suất quà được trao cho đại diện người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, với tổng trị giá 84,5 triệu đồng; 5 nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ sinh kế với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Cùng với hỗ trợ sinh kế, xây dựng Nhà nhân đạo tiếp tục là một trong những hoạt động hướng đến trợ giúp lâu dài.

Trong quý III/2026, 4 nhà nhân đạo do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ đã hoàn thành, 6 căn khác đang được xây dựng.

Hội Chữ thập đỏ phối hợp cùng các đơn vị trao Nhà nhân đạo, giúp hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Ngày 9/9/2026, tại phường Cửa Ông, Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và UBND phường tổ chức khánh thành một Nhà nhân đạo cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Công trình có tổng kinh phí xây dựng, trang thiết bị và vật dụng sinh hoạt khoảng 313 triệu đồng. Đây là một trong 20 ngôi nhà được TKV hỗ trợ thông qua Hội Chữ thập đỏ thành phố trong năm 2026, với tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng.

Nối dài sự sẻ chia trong giai đoạn mới

Bên cạnh trợ giúp xã hội, vận động hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động được duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và người dân tham gia.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tổ chức 66 đợt ra quân hiến máu, thu hút 18.382 người hưởng ứng, 15.763 người đăng ký và tiếp nhận 13.852 đơn vị máu.

Sang quý III, thêm 25 đợt hiến máu được tổ chức với 7.575 người hưởng ứng, 6.432 người đăng ký, qua đó tiếp nhận 5.539 đơn vị máu.

Chương trình “Hành trình Đỏ: Giọt hồng Đất Mỏ - Kết nối dòng máu Việt” tiếp tục được triển khai cùng các hoạt động tôn vinh những người hiến máu tình nguyện tiêu biểu, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Năm 2026 cũng đánh dấu nhiều thay đổi trong tổ chức Hội. Theo báo cáo quý III, Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh đã hoàn thành việc tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ từ 4 hội quần chúng gồm Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh, Hội Người mù, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Hội Đông y; đồng thời tiếp nhận 7 cán bộ về công tác tại Hội.

Trong quá trình sắp xếp, các hoạt động nhân đạo vẫn tiếp tục được duy trì.

Cuối tháng 8/2026, Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức chương trình đỡ đầu, tặng quà cho học sinh khuyết tật, học sinh mồ côi và học sinh, sinh viên khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, 21 học sinh khuyết tật, mồ côi được nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ từ 6-12 triệu đồng/em/năm; 30 học sinh được hỗ trợ học tập và 14 học sinh, sinh viên khiếm thị được trao học bổng.

Hội Chữ thập đỏ trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần động viên các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Mạng lưới Hội tại cơ sở cũng tiếp tục được kiện toàn. Đến quý III/2026, 54/54 xã, phường, đặc khu đã hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 cũng được tổ chức thành công.

Tròn 65 năm kể từ ngày 18/9/1961, hoạt động Chữ thập đỏ trên địa bàn Quảng Ninh đã thay đổi cùng từng giai đoạn phát triển của địa phương. Từ những đội cứu thương trong chiến tranh, mạng lưới nhân đạo hôm nay đã mở rộng với sự tham gia của hội viên, tình nguyện viên, doanh nghiệp, tổ chức và nhiều cá nhân trong cộng đồng.

Trong giai đoạn mới, hoạt động xã hội nhân đạo, phòng ngừa và ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe nhân dân, sơ cấp cứu ban đầu dựa vào cộng đồng và vận động hiến máu tình nguyện tiếp tục được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm.

Mỗi căn nhà được dựng lên, mỗi phần hỗ trợ sinh kế hay mỗi đơn vị máu được trao đi đều góp thêm một nhịp cầu kết nối những tấm lòng với những hoàn cảnh cần sẻ chia. Chính từ những việc làm cụ thể ấy, hành trình nhân đạo trên đất Mỏ tiếp tục được nối dài.