Đẩy nhanh dự án giao thông, năng lượng tại Đồng bằng sông Cửu Long

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tuyệt đối an toàn trong vận hành, khai thác, Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 53/CĐ-TTg ngày 12-8-2026. Đồng thời khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc, khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra; lưu ý tuân thủ chặt chẽ quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn và thiết kế kỹ thuật, lấy chất lượng công trình là ưu tiên hàng đầu.

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Đối với các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu các chủ đầu tư kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chỉ đạo các nhà thầu tăng cường máy móc thiết bị, nhân lực, vật lực, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", chủ động áp dụng các giải pháp kỹ thuật để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch. Đối với các dự án trọng điểm ngành năng lượng, Phó thủ tướng Thường trực lưu ý việc xây dựng kế hoạch, đường găng tiến độ và công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện; bảo đảm thực hiện các dự án theo đúng tiến độ, quy hoạch, kế hoạch đã phê duyệt.