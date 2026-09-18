Đỡ đầu 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã biên giới Ea Bung

Tại chương trình, Đồn Biên phòng Yok M’Bre nhận đỡ đầu cháu Phạm Thanh Thảo (sinh năm 2022, ở thôn 2, xã Ea Bung), mồ côi mẹ, hiện sống cùng bố.

Gia đình thuộc hộ nghèo; bố cháu mắc bệnh động kinh, bị khuyết tật ở tay và chân, khả năng lao động hạn chế, đời sống gia đình còn nhiều khó khăn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Bung nhận đỡ đầu cháu Vi Xuân Hòa (sinh năm 2018, ở thôn 5), mồ côi mẹ, hiện sống cùng bố.

Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, còn thiếu thốn các điều kiện sinh hoạt và học tập.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yok M’Bre nhận đỡ đầu cháu Phạm Thanh Thảo.

Công an xã Ea Bung nhận đỡ đầu cháu Hà Thanh Tài (sinh năm 2014, ở thôn 1), mồ côi mẹ, hiện sống cùng bố.

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập không ổn định, cần sự đồng hành, hỗ trợ để cháu có điều kiện tiếp tục đến trường.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Bung nhận đỡ đầu cháu Trần Đức Tiền (sinh năm 2018, ở thôn 2), mồ côi cha, hiện sống cùng bà ngoại. Cháu thuộc diện khó khăn, còn thiếu thốn điều kiện sinh hoạt và học tập.

Các cháu được các đơn vị hỗ trợ 500 nghìn đồng, mỗi cháu, mỗi tháng. Đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần giúp các em giảm bớt khó khăn, có thêm điều kiện học tập và vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện các đơn vị trao quà tặng các học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dịp này, các đơn vị phối hợp trao tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 350.000 đồng, cho 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ea Bung.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể địa phương đối với công tác chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; qua đó góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.