TP Hồ CHí Minh đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng cho y tế cơ sở

Thông tin trên được Sở Y tế TP Hồ Chí Minh báo cáo với tại buổi làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh về về nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế từ nay đến cuối năm 2026 vào chiều 18/9.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc họp chiều 18/9.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, bên cạnh việc sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy sau hợp nhất, phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành Y tế Thành phố triển khai phát triển hệ thống theo mô hình đa tầng - đa cực - đa trung tâm, mở rộng hoạt động tại khu vực 2 và khu vực 3.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, ngành y tế tập trung kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, đẩy nhanh các dự án đầu tư xây dựng và sắp xếp lại hệ thống cơ sở y tế.

Từ ngày 1/1/2026, Thành phố chuyển giao 168 Trạm Y tế về UBND các xã, phường, đặc khu quản lý. Sở Y tế bàn giao nhân sự, cơ sở vật chất và tài sản hiện có của các Trung tâm Y tế khu vực cho 168 UBND cấp xã để thành lập Trạm Y tế cấp xã là đơn vị sự nghiệp công lập.

Về nhân lực, Sở Y tế ban hành kế hoạch triển khai chế độ luân phiên có thời hạn đối với bác sĩ đến làm việc tại Trạm Y tế cấp xã, tập trung vào các trạm chưa đạt định mức tối thiểu 5 bác sĩ trong năm 2026.

Mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư” tiếp tục được duy trì và mở rộng. Từ ngày 7/4/2026, mô hình được thí điểm tại 3 xã Hiệp Phước, Đất Đỏ và Bắc Tân Uyên, đến nay triển khai tại 33 phường, xã. UBND Thành phố đã chấp thuận chủ trương thí điểm khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà gắn với mô hình này.

Về cơ sở vật chất, Sở Y tế phối hợp với UBND 168 phường, xã, đặc khu đăng ký kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 bằng vốn ngân sách Thành phố cho các trạm y tế thuộc UBND phường, xã. Có 79 dự án ưu tiên, tổng mức đầu tư 3.721 tỉ đồng. Ngoài ra, các Trạm y tế đăng ký kế hoạch mua sắm, sửa chữa bằng nguồn không thường xuyên gồm 84 dự án, tổng mức đầu tư 306,6 tỉ đồng.

Sở Y tế đang hướng dẫn các Trạm Y tế về tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng theo Thông tư số 07/2026/TT-BYT ngày 14/4/2026 của Bộ Y tế; đồng thời hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng làm cơ sở mua sắm thiết bị phục vụ công tác chuyên môn.

Về cung ứng thuốc, Sở Y tế giao các bệnh viện trực thuộc tổ chức các gói thầu mua sắm thuốc cho Trạm Y tế theo quy định. Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh thực hiện gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền với 152 Trạm Y tế và 13 Trung tâm Y tế khu vực tham gia; 59 nhà thầu trúng thầu, 178 khoản trúng thầu, giá trị 621,959 tỷ đồng. Gói thuốc generic đợt 1 có 156 Trạm Y tế và 13 Trung tâm Y tế khu vực tham gia; 117 nhà thầu trúng thầu, 422 khoản trúng thầu, giá trị 882,560 tỷ đồng.

Ồn Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh báo cáo về hoạt động 8 tháng qua và nhiệm vụ 4 tháng cuối năm của ngành y tế TP Hồ Chí Minh.

Cùng với củng cố Trạm Y tế, ngành Y tế tiếp tục nâng cao năng lực cho các Trung tâm Y tế khu vực. Theo báo cáo, 13 Trung tâm Y tế khu vực trên địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây được tăng cường năng lực khám, chữa bệnh thông qua các mô hình hỗ trợ.

Trong đó, 2 Trung tâm được hỗ trợ thường xuyên bằng luân phiên bác sĩ chuyên khoa; 2 Trung tâm được tổ chức lại thành cơ sở trực thuộc bệnh viện đa khoa hạng I; 9 Trung tâm được các bệnh viện đa khoa của Thành phố hỗ trợ chuyên môn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn từ xa và quản trị chất lượng.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho hơn 14 triệu dân sau hợp nhất, ngành y tế Thành phố đã chủ động triển khai mô hình cơ sở 2 của các bệnh viện tuyến cuối để góp phần rút ngắn thời gian tiếp cận dịch vụ y tế của người dân và giảm tải cho khu vực trung tâm.

Trong 4 tháng cuối năm 2026, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xác định 17 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân, phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám, sàng lọc cho 100% người dân trong năm 2026.

Ngành y tế tiếp tục củng cố y tế cơ sở thông qua chương trình kết nối bệnh viện - trạm y tế, luân phiên bác sĩ bảo đảm mỗi trạm y tế có ít nhất 5 bác sĩ, đào tạo và hỗ trợ chuyên môn từ xa, đồng thời nghiên cứu mô hình trạm y tế gắn với bệnh viện lớn.

Sở Y tế cũng tiếp tục tổ chức lại mạng lưới bệnh viện theo hướng đa cực, mô hình “một bệnh viện - nhiều cơ sở”; phát triển các trung tâm chuyên sâu; hoàn thành kho dữ liệu ngành y tế vào cuối năm; triển khai các dự án đầu tư công, mua sắm thuốc tập trung và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận nỗ lực của ngành Y tế trong sắp xếp hệ thống và triển khai các nhiệm vụ mới, nhất là Chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu ngành y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nhất là tại Trạm Y tế, Trung tâm Y tế và các cơ sở 2; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, xây dựng bệnh viện. cải thiện điều kiện phục vụ người dân. Việc sắp xếp tổ chức phải gắn với nâng chất lượng hoạt động, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa bàn, giảm nhu cầu dồn lên các bệnh viện tuyến cuối.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố lưu ý ngành y tế tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu chính sách, nhất là các chính sách đặc thù đối với đội ngũ y tế và những nhóm người dân cần hỗ trợ. Việc xây dựng chính sách cần xác định đúng đối tượng, đúng nhu cầu, phù hợp nguồn lực và bảo đảm tính bền vững của chính sách an sinh.