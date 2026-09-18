U23 Việt Nam thắng trận đầu tiên tại ASIAD 2026

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam nhanh chóng đẩy đội hình lên cao và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Thanh Nhàn cùng các đồng đội liên tục đưa bóng áp sát vùng cấm Philippines, trong khi đối thủ chủ động lùi sâu với số đông cầu thủ để bịt kín khoảng trống.

Phút 14, Ngọc Mỹ có cú dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vùng cấm sau pha làm tường của Thanh Nhàn, buộc thủ môn Nicholas Guimaraes phải trổ tài cứu thua. Đến phút 31, Quốc Việt bật cao đánh đầu từ đường chuyền ở đáy biên nhưng bóng đi chệch cột trong gang tấc.

U23 Philippines gây nhiều khó khăn cho Việt Nam trong hiệp một. Ảnh: Mai Hưng.

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng, dù U23 Việt Nam tung ra 7 cú sút và kiểm soát bóng tới 78%. Những con số này cho thấy sự vượt trội của đội bóng áo trắng, nhưng đồng thời cũng gợi lại vấn đề từng xuất hiện trước Kuwait, đó là khả năng tận dụng cơ hội.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất lần này nằm ở sự hiệu quả trong hiệp hai. U23 Việt Nam tiếp tục tấn công, nhưng không còn quá nóng vội. Sau khi Cao Văn Bình phải trổ tài trước cú sút xa nguy hiểm của Sandro Reyes, đội bóng áo trắng dần tìm được khoảng trống phía sau hàng thủ Philippines.

Phút 74, Đức Anh tung đường chuyền vượt tuyến đầy táo bạo, đặt Thanh Nhàn vào thế đối mặt. Số 7 xử lý tinh tế, chạm bóng đủ hiểm để đánh bại Guimaraes, mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

Thanh Nhàn giúp U23 Việt Nam cởi bỏ áp lực. Ảnh: Mai Hưng.

Bàn thắng giúp các học trò HLV Đinh Hồng Vinh chơi thanh thoát hơn. Đến phút 85, Lê Phát tiếp tục ghi dấu ấn khi dứt điểm trúng khung gỗ rồi nhanh chóng lao vào đá bồi, nhân đôi cách biệt.

Khoảnh khắc Lê Phát định đoạt trận đấu. Ảnh: Mai Hưng.

Sau trận hòa tiếc nuối trước Kuwait khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội và có tới 4 lần đưa bóng trúng khung gỗ, U23 Việt Nam đã cho thấy sự cải thiện đáng kể trước Philippines. Vẫn là một thế trận áp đảo, nhưng khả năng dứt điểm quyết đoán hơn đã giúp đoàn quân áo trắng giành trọn 3 điểm, tạo đà thuận lợi cho màn so tài với đối thủ mạnh nhất bảng Uzbekistan vào ngày 22/9.

Cập nhật bảng xếp hạng sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước Philippines.