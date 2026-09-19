Tuyên truyền, phổ biến và giải đáp pháp luật cho cộng đồng người Việt tại Osaka (Nhật Bản)

Quang cảnh buổi tuyên truyền, phổ biến và giải đáp pháp luật tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản). (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Tham dự chương trình tại Osaka có ông Ngô Trịnh Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn, cùng đại diện các cơ quan, hội đoàn người Việt Nam tại khu vực Kansai.

Tại đầu cầu Việt Nam có ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và ông Hoàng Minh Hiển, Phó Trưởng Đoàn Luật sư Hà Nội, cùng các luật sư tham gia giải đáp trực tuyến.

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Trịnh Hà cho biết việc tuyên truyền, phổ biến và giải đáp pháp luật cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là hoạt động thiết thực, nhằm giúp bà con nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật Việt Nam, nhất là những chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài.

Ông Ngô Trịnh Hà nhấn mạnh, thông qua các chương trình đối thoại trực tiếp với cộng đồng, các cơ quan chức năng có thêm cơ hội lắng nghe những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, qua đó tăng cường cung cấp thông tin, hỗ trợ và giải đáp những vướng mắc pháp lý mà bà con quan tâm.

Tại chương trình, Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn cảm ơn sự quan tâm của đoàn công tác Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia pháp luật đối với cộng đồng người Việt Nam tại Kansai. Tổng Lãnh sự cho rằng việc đưa thông tin pháp luật đến gần hơn với bà con có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong bối cảnh cộng đồng ngày càng đông, nhu cầu về các vấn đề quốc tịch, đất đai, hồi hương, thủ tục hành chính và các quyền, nghĩa vụ liên quan ngày càng đa dạng.

Tại phần hỏi-đáp, các chuyên gia đã trực tiếp trao đổi với bà con về nhiều nhóm vấn đề pháp lý. Các câu hỏi của bà con kiều bào được đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và Đoàn Luật sư Hà Nội trực tiếp trao đổi, giải đáp.

Chương trình không chỉ cung cấp những thông tin pháp luật thiết thực cho bà con mà còn tạo diễn đàn để cơ quan chức năng lắng nghe trực tiếp những vấn đề, vướng mắc từ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, góp phần tăng cường kết nối, hỗ trợ và đồng hành cùng cộng đồng trong thời gian tới.