Tăng cường hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và với các đối tác Hungary

Đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo chính quyền thành phố Budapest. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã có các buổi làm việc với chính quyền thành phố Budapest, Đảng Công nhân Hungary, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, Lãnh đạo Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary, các Hội Doanh nhân, Hội Trí thức Việt Nam và Hội sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hungary.

Các cuộc trao đổi tập trung vào những nhu cầu cụ thể của Thành phố Hồ Chí Minh, tiềm năng, thế mạnh của Hungary, kinh nghiệm quản lý và phát triển đô thị, công tác đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh, thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, cũng như phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc với chính quyền thành phố Budapest, Đoàn công tác đã trao đổi về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quản lý và phát triển đô thị, xây dựng chính quyền, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác quốc tế.

Hai bên chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và xác định những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác trong thời gian tới.

Đoàn công tác làm việc với Đảng Công nhân Hungary. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Đoàn công tác cũng có buổi làm việc với Đảng Công nhân Hungary, trao đổi về tình hình khu vực và Hungary, những vấn đề hai bên cùng quan tâm, cũng như kinh nghiệm trong công tác tổ chức, xây dựng đảng và vận động quần chúng; qua đó góp phần duy trì trao đổi, tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa hai Đảng.

Tại cuộc làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, Đoàn công tác đã trao đổi về tình hình quan hệ Việt Nam-Hungary và khả năng tăng cường kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, trường đại học và cơ sở nghiên cứu của Hungary, nhất là trong những lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu và Hungary có thế mạnh.

Phó Bí thư Thành Văn Thị Bạch Tuyết đã thông tin về những định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển Thành phố.

Đoàn công tác làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Trao đổi với đại diện Hiệp hội người Việt Nam, Hội Doanh nghiệp, Hội Trí thức Việt Nam và sinh viên Việt Nam tại Hungary, Đoàn công tác đặc biệt nhấn mạnh việc phát huy nguồn lực trí tuệ, kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ và nguồn lực đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh triển khai các chủ trương lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đoàn công tác mong muốn Đại sứ quán và các tổ chức cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, kết nối các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân Việt Nam tại Hungary cũng như các đối tác Hungary có năng lực, công nghệ và kinh nghiệm phù hợp với Thành phố. Qua đó, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao tri thức, công nghệ và xúc tiến đầu tư.

Đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và trí thức Việt Nam tại Hungary đã chia sẻ nhiều ý kiến, đề xuất về cơ chế kết nối chuyên gia, hợp tác khoa học-công nghệ, xúc tiến đầu tư và phát triển nguồn nhân lực, đồng thời bày tỏ mong muốn được tham gia sâu hơn vào các chương trình, dự án phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Đoàn công tác ghi nhận các ý kiến, khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh luôn trân trọng và mong muốn tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng tại Hungary, tiếp tục đồng hành, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Thành phố, đưa các tiềm năng hợp tác thành những chương trình, dự án cụ thể.

Các hoạt động trong chuyến công tác đã góp phần tăng cường trao đổi, củng cố sự hiểu biết và mở rộng quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Budapest và các đối tác Hungary; đồng thời mở thêm các kênh kết nối với đội ngũ trí thức, doanh nhân và cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

Qua đó, chuyến công tác tiếp tục khẳng định vai trò của đối ngoại địa phương trong việc huy động tri thức, công nghệ, đầu tư và các nguồn lực quốc tế phục vụ mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị hiện đại, năng động, sáng tạo và có sức cạnh tranh cao trong giai đoạn phát triển mới.