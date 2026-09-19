Công bố Quyết định thành lập Công an thành phố Bắc Ninh và 12 phường mới

Đại tướng Lương Tam Quang trao Quyết định thành lập Công an thành phố Bắc Ninh cho Ban Giám đốc Công an tỉnh. ( Ảnh: BBN)

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an; lãnh đạo các cục nghiệp vụ, học viện, trường, đơn vị kỹ thuật thuộc Bộ Công an và đại diện lãnh đạo công an các thành phố thuộc Cụm thi đua số 3.

Về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Đình Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

Theo đó, Công an thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở tổ chức bộ máy hiện có, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác theo Thông tư số 09/2025/TT-BCA ngày 25/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại tướng Lương Tam Quang và các đại biểu tặng hoa chúc mừng lực lượng công an nhân dân Bắc Ninh. (Ảnh: BBN)

Các chức vụ, chức danh của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh được chuyển đổi theo tên gọi của Công an thành phố Bắc Ninh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/9/2026.

12 công an phường được thành lập dịp này trên cơ sở công an các xã hiện nay gồm: Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam.

Tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang trao Quyết định thành lập Công an thành phố Bắc Ninh cho Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho lực lượng công an Bắc Ninh, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế, không gian và động lực tăng trưởng được mở rộng; đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Bộ trưởng đề nghị Công an thành phố Bắc Ninh thống nhất nhận thức và thực hiện bằng được quan điểm “an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo”, trong đó, công tác bảo đảm an ninh, trật tự phải tạo nền tảng thực hiện thành công mục tiêu xây dựng thành phố và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu giao nhiệm vụ cho lực lượng công an Bắc Ninh.( Ảnh: BBN)

Bộ trưởng yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Bắc Ninh khẩn trương rà soát, đánh giá các phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng; có giải pháp cụ thể nâng tầm các mặt công tác, đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí lưu ý, mọi chủ trương, công tác bảo vệ an ninh, trật tự phải lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể; lấy an ninh con người làm mục đích, bảo đảm người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia, cùng lực lượng chức năng xây dựng và giữ gìn an ninh, trật tự.

Đặc biệt, phải giữ vững an ninh, trật tự, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phấn đấu xây dựng thành phố Bắc Ninh kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định, với tinh thần thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất”, cùng tư duy “kiến tạo an ninh cho phát triển”, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Bắc Ninh sẽ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao; quyết tâm xây dựng Công an thành phố Bắc Ninh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.