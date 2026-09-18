Thái Nguyên kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có ông Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Thái; Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1; các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn qua các thời kỳ; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động cùng đông đảo Nhân dân.

Về phía tỉnh Thái Nguyên có ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy; Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương.

Năm 2026 đánh dấu 90 năm kể từ khi cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được thành lập tại xã La Bằng vào cuối năm 1936. Sự ra đời của Chi bộ La Bằng với 4 đảng viên đầu tiên đã đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng trên địa bàn, tạo tiền đề để các cơ sở cách mạng tiếp tục được xây dựng, phong trào phát triển rộng khắp, đến nay Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có 98 đảng bộ trực thuộc, với trên 145.000 đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường, nhấn mạnh: Năm 2026 đánh dấu chặng đường 90 năm kể từ khi cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh được thành lập tại xã La Bằng vào cuối năm 1936. Đây là mốc lịch sử quan trọng, đặt nền móng cho quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ.

Từ cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tại La Bằng, phong trào cách mạng trên địa bàn tỉnh từng bước phát triển. Trong thời kỳ chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Thái Nguyên là địa bàn hoạt động của nhiều cán bộ lãnh đạo của Đảng; nơi ra đời Đội Cứu quốc quân II năm 1941 và hợp nhất Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân với Đội Cứu quốc quân thành Việt Nam Giải phóng quân năm 1945. Trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, từ căn cứ cách mạng Tân Trào, quân giải phóng tiến về Thái Nguyên; Nhân dân tỉnh lỵ đứng lên giành chính quyền, mở ra trang mới trong lịch sử cách mạng của địa phương.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Thái Nguyên được Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn xây dựng căn cứ địa cách mạng, An toàn khu Trung ương - Thủ đô kháng chiến. Sau hòa bình lập lại, tỉnh đẩy mạnh khôi phục, phát triển kinh tế; Khu công nghiệp Gang Thép Thái Nguyên được xây dựng từ năm 1959, đến cuối năm 1963 bước vào sản xuất, góp phần đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp luyện kim lớn của đất nước. Trong kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục vừa sản xuất, vừa chiến đấu, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần cùng cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, sau khi tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn hợp nhất từ ngày 01/7/2025, tỉnh bước vào giai đoạn phát triển với không gian, tiềm lực và những cơ hội mới. Đây cũng là yêu cầu mới trong việc phát huy truyền thống của hai vùng đất, củng cố đoàn kết, đồng thuận, tạo động lực mới cho phát triển; xây dựng tỉnh Thái Nguyên theo phương châm “Kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”.

Trong thời gian tới, Thái Nguyên xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững đoàn kết, thống nhất; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ và công bằng xã hội, để người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Ông Nguyễn Văn Vượng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, phát biểu chia sẻ về chặng đường xây dựng, phát triển của Đảng bộ tỉnh.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức tri ân các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ, thân nhân các đảng viên thuộc cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh; tặng quà 207 đảng viên 70 năm tuổi Đảng trở lên, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và gia đình chính sách tiêu biểu.

Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên và lãnh đạo Quân khu 1 tặng hoa tri ân đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Thái.

Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng hoa tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 10 tổ chức Đảng, 10 đảng viên tiêu biểu; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 5 cá nhân có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hương tại Di tích lịch sử nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh tại xã La Bằng; tham quan Triển lãm ảnh “Thành tựu 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên”.

Triển lãm giới thiệu những dấu mốc lịch sử, thành tựu nổi bật của Đảng bộ tỉnh và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong hành trình 90 năm xây dựng và phát triển.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Di tích lịch sử nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh và tham quan Triển lãm ảnh “Thành tựu 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên”.