Lũ trên nhiều sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn ở mức cao

Ảnh minh họa: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Mưa lũ đã làm 3 người chết, hơn 19.000 nhà bị ngập và gây thiệt hại lớn về sản xuất, giao thông, đê điều.

Nhiều sông trên báo động 3

Theo thông tin cập nhật lúc 16 giờ ngày 18/9, lũ trên sông Chu (Thanh Hóa) đang lên và ở trên báo động 2; sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Bưởi (Thanh Hóa) đang xuống và trên báo động 3; sông Đáy (Ninh Bình) dao động và trên báo động 3; sông Mã (Thanh Hóa) đang xuống và trên báo động 1. Sông Tích, sông Bùi (Hà Nội) đang lên chậm.

Tại Hà Nội, mực nước sông Tích tại Kim Quan đạt 9,08m, trên báo động 3 0,68m; sông Bùi tại Yên Duyệt đạt 7,78m, trên báo động 3 0,78m.

Tại Ninh Bình, sông Hoàng Long tại Bến Đế đạt 4,07m, trên báo động 3 0,07m, giảm 0,86m so đỉnh lũ 4,93m lúc 3-4 giờ ngày 18/9. Sông Đáy tại Phủ Lý đạt 4,95m, trên báo động 3 0,95m.

Tại Thanh Hóa, sông Chu tại Cửa Đạt đạt 30,58m, dưới báo động 3 0,42m. Sông Bưởi tại Thạch Quảng đạt 16,09m, trên báo động 3 0,09m, giảm 1,19m so đỉnh lũ 17,28m lúc 16-19 giờ ngày 17/9; tại Kim Tân đạt 13,64m, trên báo động 3 1,64m, sau khi đạt đỉnh 13,84m lúc 2-6 giờ ngày 18/9.

Sông Lèn tại Cụ Thôn đạt 4,12m, trên báo động 3 0,62m, giảm 0,62m so đỉnh lũ 4,74m lúc 19-21 giờ ngày 17/9. Sông Mã tại Giàng đạt 4,43m, dưới báo động 2 1,07m, giảm 1,10m so đỉnh lũ 5,53m lúc 15-16 giờ ngày 17/9. Sông Cầu Chày tại Xuân Vinh đạt 10,54m, trên báo động 3 0,54m, giảm 0,25m so đỉnh lũ 10,79m lúc 22 giờ ngày 17/9. Sông Yên tại Chuối đạt 4,03m, trên báo động 3 0,53m.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Chu dao động do vận hành hồ thủy điện Cửa Đạt, ở mức báo động 2 đến báo động 3 và trên báo động 3. Lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy biến đổi chậm, ở trên mức báo động 3. Lũ trên sông Mã xuống dưới mức báo động 1.

Dung tích các hồ thủy lợi khu vực Bắc Bộ đạt từ 72-102% dung tích thiết kế; khu vực Bắc Trung Bộ đạt từ 44-82%. Các hồ thủy điện vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100m³/giây trở lên gồm 2 hồ ở Bắc Bộ và 11 hồ ở Bắc Trung Bộ.

Hơn 19.000 nhà bị ngập

Theo thông tin nhanh từ trực ban các tỉnh, thành phố Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, tính đến 17 giờ ngày 18/9, mưa lớn, ngập lụt đã làm 3 người chết do sạt lở đất sáng 17/9 tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ.

Mưa lũ làm 4 nhà bị sập tại Thanh Hóa, 101 nhà hư hỏng và 19.007 nhà bị ngập. Trong đó, Ninh Bình có 5.765 nhà, Nghệ An 10 nhà, Hà Nội 3.062 nhà và Thanh Hóa 10.170 nhà bị ngập. Số nhà ngập tại Hà Nội và Ninh Bình tăng 1.501 nhà do cập nhật số liệu; tại Phú Thọ giảm 256 nhà, Thanh Hóa giảm 682 nhà và Nghệ An giảm 739 nhà.

Về nông nghiệp, 26.350ha lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại, gồm Ninh Bình 11.343ha, Nghệ An 1.287ha, Hà Nội 6.873ha và Thanh Hóa 6.847ha. Ngoài ra, 2.947ha cây trồng khác bị ngập, thiệt hại, trong đó Hà Nội 1.528ha và Thanh Hóa 1.419ha.

Mưa lũ làm 213 con gia súc và 15.418 con gia cầm bị cuốn trôi, thiệt hại; 1.627,62ha nuôi thủy sản bị ngập, thiệt hại.

Về thủy lợi, 572m kênh mương, bờ sông, bờ bao, suối bị sạt lở, hư hỏng. Có 27 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng, gồm Ninh Bình 10 điểm, Hà Nội 7 điểm và Phú Thọ 10 điểm.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, các tuyến đê trên địa bàn Ninh Bình và Thanh Hóa xảy ra 5 sự cố đê điều. Riêng ngày 18/9, phát sinh sự cố sạt mái đê phía đồng đoạn từ K3+050-K3+065 đê hữu Cầu Chày, xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa. Cung sạt dài 15m, chiều cao từ 0,3-0,6m. Địa phương đã xử lý giờ đầu bằng biện pháp trải bạt chống xói, đóng cọc tre và đắp bao tải đất gia cố mái đê.

Về giao thông, còn 4 điểm sạt lở gây ách tắc trên quốc lộ 16 và các tuyến tỉnh lộ, giảm 7 điểm so với trước. Còn 41 điểm ngập gây ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, tăng 11 điểm do cập nhật số liệu. Riêng Thanh Hóa còn 14 điểm ngập trên các tuyến quốc lộ, gồm quốc lộ 45 có 5 điểm, quốc lộ 47C có 1 điểm, quốc lộ 217B có 6 điểm, quốc lộ 10 có 1 điểm và đường Nghi Sơn-Bãi Trành có 1 điểm.

Các địa phương đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo và tổ chức phân luồng giao thông. Tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh đã hết ngập.

Trước diễn biến mưa lũ, ngày 18/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Báo cáo số 10762/BC-BNNMT gửi Thủ tướng Chính phủ về công tác ứng phó với đợt mưa lũ lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9-17/9/2026.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 53/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 16/9 về việc chủ động ứng phó với lũ trên các tuyến sông; cùng các văn bản ngày 14/9 và 11/9 về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Ngày 17/9, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức đoàn công tác do Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền làm trưởng đoàn đi Phú Thọ, Thanh Hóa để phối hợp chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, bảo đảm an toàn đê điều. Trong đêm 17/9, Cục cử cán bộ chuyên môn phối hợp tỉnh Ninh Bình bảo đảm an toàn các tuyến đê sông Đáy, sông Hoàng Long.

Các địa phương tiếp tục tổ chức trực ban, triển khai phương án phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều; vận hành các trạm bơm tiêu, cống tiêu úng, bảo vệ sản xuất; đồng thời hỗ trợ di dời, sơ tán 2.833 hộ với 10.578 người đến nơi an toàn.

Trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ, tập trung ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, trọng tâm tại Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Phú Thọ.

Các khu vực bị thiệt hại được yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả; theo dõi chặt chẽ mực nước các sông, tăng cường cảnh báo nguy cơ lũ lên nhanh, ngập sâu, chia cắt; kiểm soát người và phương tiện tại các ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Đồng thời, tổ chức di dời người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng thấp trũng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Các lực lượng tiếp tục tuần tra, canh gác, triển khai phương án phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều và duy trì trực ban 24/24 giờ để kịp thời thông tin, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến địa phương.