Chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn công tác của tỉnh làm việc tại Hủa Phăn

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc làm việc.

Dự kiến, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, làm Trưởng đoàn sẽ thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào trong 2 ngày vào cuối tháng 9/2026. Theo kế hoạch chương trình, đoàn sẽ chào xã giao đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn; trao đổi, đánh giá kết quả triển khai các nội dung hợp tác giữa hai tỉnh thời gian qua và thống nhất định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Các đại biểu dự cuộc làm việc chuẩn bị đoàn công tác tại tỉnh Hủa Phăn.

Tại cuộc làm việc, các cơ quan, đơn vị rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công; tập trung vào công tác chuẩn bị nội dung, thủ tục, phương tiện, hậu cần, lễ tân và các điều kiện phục vụ đoàn.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, rà soát kỹ từng phần việc, bảo đảm chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, đúng quy định. Các nội dung trao đổi cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát chương trình hợp tác giữa Sơn La và Hủa Phăn, góp phần tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh, đóng góp vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.