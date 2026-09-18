Việt Nam-Singapore tăng cường hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Chan Chun Sing vui mừng chào đón đoàn Việt Nam và chia sẻ về cuộc gặp với Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam bên lề Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13. Tại cuộc gặp ngày 16/9, hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác trên cơ sở những văn bản đã ký kết, trước mắt phối hợp tổ chức Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 17 tại Singapore.

Bộ trưởng Chan Chun Sing cũng trao đổi về hợp tác quốc phòng song phương trong khuôn khổ ASEAN. Năm 2027, Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN; hai nước tiếp tục phối hợp thúc đẩy các sáng kiến về quốc phòng, an ninh, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Chan Chun Sing đã dành thời gian tiếp đoàn, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết, Việt Nam đánh giá cao vị thế, vai trò và những đóng góp tích cực của Singapore đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ ASEAN; khẳng định sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Singapore hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2027.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng thực chất và hiệu quả, nhất là trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng, tham vấn, trao đổi thông tin; hợp tác quân, binh chủng, cử tàu thăm hỏi lẫn nhau; đào tạo; giao lưu sĩ quan trẻ; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Singapore tiếp tục quan tâm, thúc đẩy các nội dung hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, tạo thêm chuyển động thực chất trong quan hệ quốc phòng song phương.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ mong muốn đón Bộ trưởng Chan Chun Sing, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lãnh đạo Quân đội Singapore tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3, diễn ra từ ngày 10-13/12 tại Hà Nội; hoan nghênh các doanh nghiệp quốc phòng Singapore tham gia trưng bày tại Triển lãm.

Bộ trưởng Chan Chun Sing cho biết sẽ cử đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Singapore dự Triển lãm và sẽ sớm thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Singapore lần thứ 17

Các đại biểu tham dự Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 17. Ảnh: Bộ Quốc phòng

* Chiều cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Ngài Joseph Leong Weng Keong, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Singapore lần thứ 17.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 17 có ý nghĩa quan trọng, nhằm thiết thực triển khai nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như Kế hoạch hợp tác 3 năm giai đoạn 2026-2028 giữa hai Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Singapore đã tiếp nhận các sĩ quan Việt Nam sang công tác tại Trung tâm Chia sẻ thông tin IFC; đồng thời cho biết Bộ Quốc phòng Việt Nam mời Bộ Quốc phòng Singapore tiếp tục cử sĩ quan tham gia các Khóa đào tạo tiếng Việt và Khóa Quan chức Quốc phòng quốc tế.

Ngài Joseph Leong Weng Keong khẳng định Việt Nam và Singapore có quan hệ hợp tác song phương tốt đẹp, các lĩnh vực hợp tác ngày càng được củng cố, phát triển, trong đó hợp tác quốc phòng là trụ cột.

Hợp tác quốc phòng hai nước thời gian qua được mở rộng trên nhiều kênh và ngày càng đi vào thực chất, tạo nền tảng để Việt Nam và Singapore mở rộng không gian hợp tác, hướng tới những lĩnh vực mới, thiết thực hơn, phù hợp với lợi ích của mỗi bên và đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất, trọng tâm vào các nội dung: tăng cường trao đổi đoàn các cấp, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại hiện có, nhất là Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác, giao lưu giữa các lực lượng Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển; cử tàu sang thăm xã giao, giao lưu sĩ quan trẻ giữa các Quân, binh chủng hai nước; hợp tác an ninh mạng; tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ quân sự-quốc phòng ASEAN.

Tại Đối thoại, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm, tiếp tục củng cố nhận thức chung, tăng cường tin cậy và phối hợp trong các cơ chế quốc phòng đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN.

Về vấn đề Biển Đông, quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết các bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.