Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nam Phi tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược

Hai bên khẳng định việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 11-2025 góp phần tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác song phương, trong đó có hợp tác quốc phòng, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, phù hợp với nhu cầu, năng lực, lợi ích của mỗi bên, vì hòa bình, ổn định, phát triển chung của khu vực và thế giới.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn trao quà lưu niệm tặng Đại tướng Rudzani Maphwanya, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Nam Phi.

Về hợp tác quốc phòng, Nam Phi là một trong những đối tác tích cực của Việt Nam tại châu Phi. “Thỏa thuận về quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng” đã được Bộ Quốc phòng hai nước ký kết là cơ sở để hai bên triển khai các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực: Công nghiệp quốc phòng, đào tạo, hậu cần, quân y...

Thời gian tới, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và Cựu chiến binh Nam Phi thúc đẩy hợp tác quốc phòng tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Trong đó, hai bên chú trọng các lĩnh vực trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; duy trì hiệu quả cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng; đào tạo; công nghiệp quốc phòng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc…

Thượng tướng Phạm Trường Sơn tham dự Triển lãm Hàng không và Quốc phòng quốc tế (AAD) 2026 tại Nam Phi.

Hướng tới Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 tới, Thượng tướng Phạm Trường Sơn gửi lời mời đoàn cấp cao của Bộ Quốc phòng và Cựu chiến binh Nam Phi, Lực lượng Quốc phòng Nam Phi sang tham dự, mời các doanh nghiệp quốc phòng Nam Phi tham gia trưng bày sản phẩm, góp phần vào thành công chung của sự kiện cũng như thắt chặt hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương.