Tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau giám sát

Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mai Sơn.

Dự hội nghị có đồng chí Dương Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Giám sát số 2.

Qua giám sát, Đoàn ghi nhận Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mai Sơn và xã Thuận Châu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; xây dựng pháp luật và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. HĐND và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát; UBND các xã kịp thời cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định và kết luận của cấp ủy.

Đồng chí Dương Tú Anh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Đoàn giám sát đã chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm; đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mai Sơn và Thuận Châu nghiêm túc tiếp thu, xây dựng kế hoạch khắc phục sau khi có kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và báo cáo kết quả theo quy định. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trọng tâm là 5 Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả, rõ thời gian hoàn thành”. Đồng thời, thực hiện tốt công tác cán bộ, chú trọng đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.