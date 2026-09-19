LLVT tích cực khắc phục hậu quả thiên tai

Cùng ngày, Quân đoàn 12 điều động 550 cán bộ, chiến sĩ, hàng chục ô tô cùng phương tiện giúp di dời 173 hộ dân, tham gia chống tràn, gia cố các đoạn đê xung yếu tại các xã Quảng Bị, Phù Cát (Hà Nội); xã Thanh Sơn (Ninh Bình); xã Hà Long, phường Quang Trung (Thanh Hóa).

Trong đêm 17-9 và ngày 18-9, trên địa bàn 7 xã của tỉnh Thanh Hóa có mưa lớn làm ngập 5 khu dân cư, ảnh hưởng 687 hộ, gây sạt lở 5 điểm/6.000m3 đất đá đường giao thông. Địa phương đã huy động 784 bộ đội thường trực, dân quân tự vệ cùng 20 xuồng, ca nô giúp di dời 186 hộ/566 nhân khẩu đến nơi an toàn. Lúc 19 giờ 30 phút ngày 17-9, tại khu vực cảng cá Hoằng Trường thuộc xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa), do ảnh hưởng của mưa to, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh đã cuốn trôi 7 bè nuôi trồng thủy sản. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng tại chỗ giúp người dân kéo các bè vào khu vực an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Kho J106 giúp người dân xã Xuân Mai (TP Hà Nội) thu hoạch lúa. Ảnh: qdnd.vn

Trong ngày 18-9, trên địa bàn 15 xã, phường của TP Hà Nội xảy ra ngập úng nhiều điểm đường, gây ách tắc giao thông. Địa phương đã huy động hơn 600 bộ đội, dân quân phối hợp cùng các lực lượng tổ chức di dời 345 hộ/1.317 nhân khẩu tại các xã Trần Phú, Xuân Mai đến nơi an toàn; cắt cử cán bộ, chiến sĩ canh trực tại các khu vực ngập sâu, nguy hiểm, căng dây cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Lúc 9 giờ cùng ngày, nhận được tin báo nước tràn qua tuyến đê thuộc thôn Khôn Duy, xã Trần Phú vào khu dân cư, Trường Sĩ quan Đặc công (Binh chủng Đặc Công) đã điều động 80 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tham gia khắc phục hậu quả. (HẢI HÀ)

* Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho biết: Lúc 3 giờ 30 phút ngày 18-9, tại Nhà máy Điện rác Nghi Sơn thuộc xã Trường Lâm (Thanh Hóa) xảy ra cháy khoảng 10.000m2 khu vực xử lý rác thải chưa rõ nguyên nhân. Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông tin tới Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa huy động bộ đội, công an, dân quân cùng 10 xe chữa cháy, 2 xe bồn tiến hành dập tắt đám cháy vào lúc 11 giờ cùng ngày. Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, tại chợ Kim Sơn thuộc phường Mạo Khê (Quảng Ninh) xảy ra cháy 3 dãy ki ốt hàng tạp hóa do chập điện. Địa phương đã huy động 135 bộ đội, dân quân tham gia dập tắt đám cháy lúc 9 giờ 40 phút cùng ngày. (THÀNH MINH)