Đẩy nhanh lắp điện mặt trời mái nhà tại công sở, trường học, bệnh viện

Theo Bộ Công thương, ngày 30/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà. (Ảnh: Tổng Công ty Điện lực miền bắc)

Theo Bộ Công thương, ngày 30/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà. Bộ Công thương được giao chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện.

Nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg, Bộ Công thương đề nghị các cơ quan, đơn vị lập kế hoạch đầu tư, bố trí nguồn vốn hoặc thu hút đầu tư để lắp đặt, đưa vào sử dụng điện mặt trời mái nhà trên các tòa nhà thuộc phạm vi quản lý; phấn đấu hoàn thành toàn bộ mục tiêu theo Chỉ thị trước ngày 31/3/2027.

Trường hợp các cơ quan, đơn vị công lập có nhu cầu hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư điện mặt trời mái nhà và hệ thống thiết bị lưu trữ điện (BESS), Bộ Công thương đề nghị Bộ Tài chính, Hội đồng Nhân dân hoặc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quan tâm giải quyết theo quy định về thẩm quyền quản lý ngân sách nhà nước.

Đối với các địa phương, Bộ Công thương đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và báo cáo Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy định của Luật Điện lực năm 2024. Đến nay, mới có 2/34 tỉnh hoàn thành nhiệm vụ này là Bắc Ninh và Lai Châu.

Các địa phương cũng được đề nghị xây dựng chương trình tuyên truyền, hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà gắn với hệ thống lưu trữ điện theo Nghị định số 243/2026/NĐ-CP. Theo đó, trong giai đoạn từ khi Nghị định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030, cho phép mua bán sản lượng điện dư với tỷ lệ cao hơn 50%; sau năm 2030, cho phép mua đến 50% sản lượng điện dư.

Bộ Công thương đồng thời đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện kịp thời các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 10/CT-TTg.

Theo Bộ Công thương, hiện mới có 2/17 bộ, cơ quan ngang bộ là Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Bộ Công thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg. Có 8/34 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Cần Thơ, Tuyên Quang, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Tây Ninh và Vĩnh Long chưa báo cáo việc ban hành Chỉ thị/Kế hoạch thực hiện Chỉ thị.

Đối với EVN, Bộ Công thương đề nghị chỉ đạo các đơn vị điện lực phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra ban đầu khi đấu nối, trong quá trình lắp đặt và vận hành các hệ thống điện mặt trời mái nhà có đấu nối với hệ thống điện quốc gia, bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 58/2025/NĐ-CP.

Bộ Công thương đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và EVN quan tâm triển khai, đồng thời gửi kết quả thực hiện về Bộ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.