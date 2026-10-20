'Những đóa hoa' kiên cường

Không ngừng chinh phục thành tích mới

Ở tuổi 43, lực sĩ Đặng Thị Linh Phượng vẫn bền bỉ chinh phục những mức tạ nặng. Với nữ VĐV TPHCM, thể thao đã trở thành một phần cuộc sống, nơi cô gửi gắm niềm đam mê và khát vọng cống hiến.

Linh Phượng là một trong những gương mặt giàu thành tích của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Cô từng giành HCĐ Paralympic Rio 2016, HCB Giải Vô địch thế giới năm 2017 và HCV Asian Para Games 2018. Tại Asian Para Games 2023 ở Hàng Châu, cô tiếp tục giành HCB hạng cân 50kg với thành tích 101kg.

Trở lại đấu trường châu Á sau HCV tại ASEAN Para Games 13 đầu năm 2026, cô đang đối diện sự cạnh tranh quyết liệt từ những đối thủ trẻ, nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh vẫn là điểm tựa để nuôi hy vọng giành thêm huy chương.

Trên đường đua xanh, Vi Thị Hằng mang đến câu chuyện xúc động về nghị lực. Sinh tại Thanh Hóa, mới ba tháng tuổi, cô mắc bệnh sốt bại liệt để lại di chứng ở đôi chân. Bơi lội ban đầu là cách rèn luyện sức khỏe, rồi dần trở thành niềm đam mê đưa cô đến với thể thao thành tích cao từ năm 2012.

Sau nhiều năm gắn bó với hồ bơi, Vi Thị Hằng từng bước khẳng định khả năng tại các giải đấu quốc tế. Đầu năm 2026, nữ kình ngư giành 4 HCV tại ASEAN Para Games 13, đồng thời phá 2 kỷ lục đại hội ở các nội dung bơi ngửa.

Những thành tích ấy chính là phần thưởng cho sự kiên trì và những tháng ngày tập luyện. Ở tuổi 36, Hằng vẫn đều đặn xuống nước, nỗ lực cải thiện thông số chuyên môn và sẵn sàng chạm trán các đối thủ hàng đầu châu lục.

Cú ném lao của VĐV Nguyễn Thị Hải. Ảnh: HƯƠNG THU

Đằng sau tấm huy chương

Cùng với cử tạ và bơi lội, điền kinh người khuyết tật Việt Nam cũng có những nữ tuyển thủ nhiều năm gắn bó với đội tuyển quốc gia. Nguyễn Thị Hải là một trong những gương mặt tiêu biểu. Từng tham dự Paralympic, cô tiếp tục góp mặt tại Asian Para Games 5 ở các nội dung ném đĩa và đẩy tạ hạng F57.

Với những VĐV thi đấu các môn ném, thành tích phụ thuộc nhiều vào sức mạnh, tư thế, khả năng giữ thăng bằng và độ chính xác của động tác. Mỗi mét ném xa hơn là kết quả của quá trình rèn luyện công phu, đòi hỏi sự nhẫn nại và quyết tâm.

Các tuyển thủ Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thị Kiều, Trương Bích Vân và Trần Thị Thúy Hằng cũng góp mặt trong đội hình điền kinh Việt Nam. Mỗi người một hoàn cảnh, một hành trình riêng, nhưng đều nỗ lực thi đấu tốt nhất khi đại diện Tổ quốc. Những ngày tại Nagoya, các nữ tuyển thủ tập trung hoàn thiện kỹ thuật, làm quen sân bãi và duy trì thể trạng. Sự chuẩn bị ấy giúp họ thêm tự tin trước những cuộc tranh tài lớn.

Điều đáng trân trọng ở các nữ VĐV người khuyết tật là tình yêu thể thao và sự kiên trì. Đằng sau những tấm huy chương là bao buổi tập vất vả, những lần đối diện chấn thương, áp lực thành tích và cả những hy sinh thầm lặng.

Năm nay, Linh Phượng, Vi Thị Hằng, Nguyễn Thị Hải cùng đồng đội chào đón Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 trên đất Nhật Bản, giữa không khí tranh tài của Asian Para Games 5 cùng sự động viên của đồng đội và tình cảm từ người hâm mộ quê nhà. Những phụ nữ kiên cường ấy xứng đáng nhận được sự yêu thương và trân trọng, bởi phía sau mỗi thành tích là năm tháng của nghị lực vượt qua khó khăn và khát vọng cống hiến chưa bao giờ cạn.