Fabregas háo hức tái ngộ Man Utd trên cương vị HLV

HLV Cesc Fabregas không giấu được sự phấn khích trước cuộc tiếp đón Manchester United trên sân Sinigaglia ở Champions League vào thứ Tư tới.

Đây là cột mốc đặc biệt trong hành trình phát triển của Como, đội bóng từng phải thi đấu ở các giải hạng dưới của bóng đá Italy cách đây không lâu.

Phát biểu sau chiến thắng 3-1 trước Fiorentina hôm Chủ nhật, kết quả giúp Como giữ vững vị trí thứ năm tại Serie A, Fabregas dành nhiều lời khen cho MU.

"Manchester United là một đội bóng tuyệt vời. Chỉ ba năm trước, khi chúng tôi còn thi đấu ở Serie B, việc Manchester United đến sân Sinigaglia là điều không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà vào thứ Tư, điều đó sẽ thực sự xảy ra. Đối với chúng tôi, đây là giấc mơ thành hiện thực và chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội của mình", Fabregas chia sẻ.

HLV Fabregas của Como. Ảnh: Reuters

Cuộc đối đầu này còn mang ý nghĩa đặc biệt với cá nhân Fabregas. Khi còn là cầu thủ, cựu tiền vệ người Tây Ban Nha từng nhiều lần chạm trán Manchester United trong màu áo Arsenal và Chelsea. Anh đã trải qua không ít trận đấu căng thẳng với đội chủ sân Old Trafford, đặc biệt trong giai đoạn Arsenal và Man Utd cạnh tranh quyết liệt tại Premier League.

Tuy nhiên, thay vì trực tiếp góp mặt trên sân như trước đây, Fabregas giờ sẽ đối đầu Man Utd từ khu vực kỹ thuật, với vai trò HLV trưởng Como. Đây cũng là cơ hội để nhà cầm quân 39 tuổi thể hiện năng lực cầm quân trước một trong những tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu.

Sự háo hức của Fabregas hoàn toàn có cơ sở khi Como đang viết nên chương mới trong lịch sử 119 năm của câu lạc bộ. Trước mùa giải này, đội bóng vùng Lombardy chưa từng góp mặt tại bất kỳ giải đấu cấp câu lạc bộ nào của châu Âu.

Fabregas trong màu áo Arsenal. Ảnh: Arsenal

Từng hai lần phá sản trong hai thập kỷ qua, Como thậm chí còn thi đấu ở Serie D vào năm 2019. Tuy nhiên, đội bóng đã có bước tiến vượt bậc và chính thức trở lại Serie A vào tháng 5/2024.

Dù vậy, Fabregas khẳng định Como không được phép quá mải mê với sân chơi Champions League mà quên đi mục tiêu quan trọng tại giải quốc nội.

"Việc chuẩn bị cho những trận đấu lớn như thế này thật tuyệt vời, nhưng chúng tôi không bao giờ được quên rằng Serie A mới là ưu tiên hàng đầu. Mỗi ngày đều là một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển. Chúng tôi là một câu lạc bộ mới, không phải về mặt lịch sử, mà bởi chúng tôi gần như bắt đầu lại từ con số không cách đây ba năm. Vì vậy, toàn đội phải thận trọng trong cách xử lý nhiều tình huống", ông nhấn mạnh.

Ở lần đầu tiên tham dự Champions League, Como đã tạo được dấu ấn khi đánh bại RB Leipzig 4-1 trên sân nhà trong trận ra quân. Tuy nhiên, đội bóng Italy sau đó phải nhận thất bại 2-3 trước Feyenoord ở lượt trận tiếp theo.

Fabregas thừa nhận Champions League sẽ là môi trường đầy thử thách, đồng thời mang đến những bài học quý giá cho các cầu thủ Como trong quá trình trưởng thành.

"Chúng tôi đã giành quyền tham dự Champions League sớm hơn kế hoạch tới năm năm. Đây là món quà phi thường sau mùa giải tuyệt vời vừa qua. Champions League là giải đấu khắc nghiệt nhất", chiến lược gia người Tây Ban Nha nhận định.

Từ một đội bóng từng chật vật ở các giải hạng dưới đến việc chuẩn bị tiếp đón Manchester United tại Champions League, Como đang trải qua hành trình phát triển đáng chú ý.

Với Fabregas, cuộc tái ngộ đối thủ quen thuộc năm xưa không chỉ gợi lại những ký ức thời cầu thủ mà còn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp huấn luyện của mình.