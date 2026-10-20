Xếp hạng bóng chuyền nữ VĐQG 2026 mới nhất: Cuộc đua vào bán kết dần ngã ngũ

Dù thất bại 0-3 trước Binh chủng Thông tin – BĐ19, Hóa chất Đức Giang Lào Cai vẫn giữ ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Hà Nội Tasco Auto bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí khi thua Xi măng Long Sơn Thanh Hóa với cùng tỉ số 0-3.

Vòng bảng của giải đang bước vào giai đoạn quyết định

Đội bóng Thủ đô hiện có 24 điểm, với 9 trận thắng và 3 trận thua, nhưng cần nhanh chóng lấy lại phong độ nếu muốn cạnh tranh chức vô địch.

Chiến thắng quan trọng giúp Thanh Hóa nâng thành tích lên 4 trận thắng, đạt 12 điểm và đứng thứ sáu. Với kết quả này, đội bóng xứ Thanh tiến gần hơn đến mục tiêu trụ hạng.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, VTV Bình Điền Long An vượt qua LPB Ninh Bình 3-0, nâng tổng điểm lên 27 và tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, đại diện miền Tây vẫn xếp thứ ba do có 8 trận thắng, ít hơn Hà Nội Tasco Auto một trận thắng.

Bảng xếp hạng sau lượt đấu thứ 12

VietinBank cũng giành chiến thắng 3-0 trước Geleximco Hưng Yên, qua đó đứng thứ bảy với 11 điểm. Trong khi đó, Hưng Yên tiếp tục gặp khó khăn khi chưa thắng trận nào sau 12 lượt đấu và đứng cuối bảng.

Vòng bảng của giải chỉ còn 2 vòng (diễn ra trong 2 ngày 21 và 22.10), khiến cơ hội cạnh tranh ngày càng thu hẹp.

Nhóm dẫn đầu đang tiến gần đến việc xác định bốn đội vào bán kết, còn các đội phía sau phải tận dụng từng trận đấu để cải thiện thứ hạng trước khi giai đoạn 2 khép lại.