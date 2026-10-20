U23 Việt Nam đối đầu U23 Thái Lan: Giải đấu diễn ra ở đâu, lịch thi đấu thế nào?

U23 Việt Nam dự giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai

Trong đợt FIFA Days tháng 11/2026, U23 Việt Nam sẽ tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra từ ngày 10-14/11 tại Sân vận động Pleiku, tỉnh Gia Lai. Giải đấu quy tụ 4 đội tuyển gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trong lần so tài gần đây nhất tại CFA Team China 2026. (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 8/11, trước khi bước vào trận đấu đầu tiên sau đó hai ngày. Việc tổ chức giải đấu trong nước tạo điều kiện để ban huấn luyện kiểm tra lực lượng, đánh giá phong độ cầu thủ và thử nghiệm các phương án chiến thuật trước những đối thủ quốc tế.

Đáng chú ý, Gia Lai VTV Cup 2026 có sự góp mặt của cả những đối thủ quen thuộc tại Đông Nam Á lẫn đại diện Tây Á. Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thi đấu trước những phong cách bóng đá khác nhau.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam: Gặp Thái Lan ngay trận mở màn

Tâm điểm của giải đấu là cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10/11 trên Sân vận động Pleiku. Hai đội sẽ gặp nhau ngay trận khai mạc, hứa hẹn tạo nên màn cạnh tranh đáng chú ý giữa hai nền bóng đá trẻ hàng đầu Đông Nam Á.

Sau trận mở màn, U23 Việt Nam lần lượt chạm trán U23 Singapore vào ngày 12/11 và U23 Qatar vào ngày 14/11. Cả ba trận đấu đều diễn ra lúc 19h tại sân Pleiku.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 11 tới. (Ảnh: VFF)

Như vậy, U23 Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận trong vòng 5 ngày. Mật độ thi đấu này đòi hỏi ban huấn luyện phải có phương án sử dụng nhân sự hợp lý, đồng thời tạo cơ hội để nhiều cầu thủ được thử sức.

Giải đấu là bước chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo

Bên cạnh ý nghĩa cọ xát, Gia Lai VTV Cup 2026 còn là dịp để U23 Việt Nam chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế trong tương lai, hướng tới những mục tiêu dài hạn của bóng đá trẻ Việt Nam.

Đối đầu với U23 Thái Lan ngay trận khai mạc sẽ là phép thử đáng chú ý, nhưng kết quả giao hữu không phải thước đo duy nhất. Khả năng vận hành chiến thuật, sự phối hợp giữa các tuyến và việc phát hiện những nhân tố phù hợp mới là những yếu tố quan trọng đối với ban huấn luyện.

Giải đấu có cơ cấu tiền thưởng đáng chú ý, với 100.000 USD (khoảng 2,6 tỉ đồng) dành cho đội vô địch, 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) cho đội Á quân và 20.000 USD (khoảng 500 triệu đồng) cho đội xếp thứ ba.

Với người hâm mộ, cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10/11 sẽ là trận đấu mở màn đáng chờ đợi, trước khi đội tuyển tiếp tục thử sức với U23 Singapore và U23 Qatar trong những ngày tiếp theo.