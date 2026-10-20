VAR 5 lần vào cuộc, trọng tài liên tục 'bẻ còi' trận Công an TPHCM-Thể Công Viettel

Cuộc đối đầu trên sân Gò Đậu liên tục nóng lên bởi những tình huống gây tranh cãi. Từ thẻ phạt, bàn thắng đến phạt đền, trọng tài Trần Ngọc Nhớ nhiều lần phải tham khảo VAR trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Rắc rối bắt đầu ở phút 33, khi hậu vệ Nguyễn Đức Hoàng Minh của Thể Công Viettel giẫm vào gót chân tiền đạo Nguyễn Thái Quốc Cường phía chủ nhà. Ban đầu, trọng tài Nhớ không rút thẻ, nhưng sau khi nhận tín hiệu từ VAR và trực tiếp xem lại tình huống, trọng tài quyết định cảnh cáo cầu thủ đội khách.

Đến phút 68, CLB Công an TPHCM mở tỷ số nhờ công tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức. Từ đường căng ngang của Williams Minh Hoàng, hậu vệ Lương Chí Khải phá bóng đến đúng vị trí của Olaha. Cú sút đầu tiên bị thủ môn Nguyễn Văn Việt cản phá, nhưng chân sút chủ nhà lập tức đá bồi thành bàn.

Ngay cả pha lập công này cũng phải chờ VAR kiểm tra lỗi việt vị của Minh Hoàng. Sau khi kẻ vạch, tổ trọng tài xác định cầu thủ Việt kiều không việt vị và công nhận bàn thắng cho đội bóng ngành Công an.

Phút 80, trọng tài Nhớ tiếp tục trở thành tâm điểm khi hậu vệ Nguyễn Đức Phú của CLB Công an TPHCM đưa gầm giày trúng chân tiền vệ Trần Danh Trung. Ông ban đầu rút thẻ vàng, nhưng sau khi xem lại băng hình, quyết định xóa thẻ vàng và truất quyền thi đấu của cầu thủ chủ nhà.

VAR liên tục phải làm việc khiến trọng tài có ít nhất 2 lần ‘bẻ còi’ trận CLB Công an TPHCM thắng Thể Công Viettel 1-0 ở vòng 4 V-League.

Tận dụng được chơi hơn người, đội khách Thể Công Viettel đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, song lại liên tiếp vướng vào những tình huống gây tranh cãi trong thời gian bù giờ.

Phút 90+3, pha đánh đầu của Lương Chí Khải khiến bóng chạm tay trung vệ Đinh Quang Kiệt trong vòng cấm. Các cầu thủ đội khách phản ứng, buộc VAR phải kiểm tra. Sau khi trao đổi qua bộ đàm, ông Nhớ giữ nguyên quyết định không cho CLB Thể Công Viettel hưởng phạt đền.

Kịch tính chưa dừng lại ở đó khi trung vệ Trần Hoàng Phúc truy cản khiến tiền đạo Lucas Ribamar ngã trong vòng cấm ở phút 90+7. Trọng tài Nhớ lập tức chỉ tay vào chấm 11 m, mở ra cơ hội gỡ hòa cho đội khách.

Tuy nhiên, sau khi nhận tín hiệu từ VAR và trực tiếp xem lại tình huống, ông Nhớ xác định Hoàng Phúc đã chạm bóng trước khi va chạm với Ribamar, nên hủy quả phạt đền và cho đội chủ nhà phát bóng lên.

Sau trận, HLV Arthur Diles của CLB Công an TPHCM cho biết ông không nhìn rõ tình huống Đức Phú bị truất quyền thi đấu, nhưng cho rằng trọng tài đã đưa ra quyết định đúng sau khi tham khảo VAR.

Bên kia chiến tuyến, HLV Velizar Popov không giấu được sự bất bình, nhưng từ chối bình luận cụ thể về công tác trọng tài vì lo ngại bị xử phạt.

"Đây không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng", nhà cầm quân người Bulgaria nói về những quyết định gây tranh cãi.

Chiến thắng giúp CLB Công an TPHCM vươn lên thứ 5 với 7 điểm sau 4 vòng, trong khi CLB Thể Công Viettel đứng thứ 12 với 3 điểm sau trận thua thứ 3 liên tiếp.