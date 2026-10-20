Thước đo thể lực học viên toàn quân

Hơn 1.700 VĐV đến từ 20 học viện, trường sĩ quan, trường đại học trong Quân đội cùng hội tụ tại hội thao năm nay với mục tiêu thể hiện tài năng thể thao, sức khỏe bền bỉ sau những tháng ngày miệt mài rèn thể lực. Trên sân bóng đá, những bước chạy thoăn thoắt, các pha phối hợp ăn ý cùng tiếng cổ vũ vang lên không ngớt. Tại bãi vượt vật cản, các VĐV tập trung cao độ, nhanh chóng vượt qua từng thử thách bằng sự dẻo dai, khéo léo và quyết tâm... Mỗi môn thi đấu có những yêu cầu riêng, nhưng đều đòi hỏi người tham gia phải chuẩn bị kỹ lưỡng, duy trì thể lực tốt và giữ vững tâm lý trước áp lực cạnh tranh.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực động viên các vận động viên tham dự hội thao. Ảnh: VIỆT TRUNG

Giữa cái nắng hanh hao của thời tiết giao mùa, những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt các VĐV càng làm nổi bật tinh thần bền bỉ của người lính. Phía sau mỗi bước chạy, mỗi động tác kỹ thuật là quá trình luyện tập nghiêm túc, là sự hướng dẫn của cán bộ, huấn luyện viên và sự động viên của đồng đội. Với họ, thành tích không chỉ là thứ hạng mà còn là kết quả của những ngày nỗ lực, của khát vọng vượt qua giới hạn bản thân.

Tranh tài tại hội thao ở phần thi vượt vật cản, VĐV Nguyễn Đức Nam, học viên Lớp DH31, phòng không B, Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Thông tin bày tỏ sự phấn khởi khi được góp mặt ở một sân chơi thể thao được tổ chức bài bản, chất lượng chuyên môn cao. Theo Nam, đây là dịp để đua tài, là cơ hội được giao lưu với học viên trong toàn quân về kinh nghiệm, kiến thức huấn luyện thể lực.

Trận thi đấu bóng đá giữa đội bóng Trường Sĩ quan Chính trị và Trường Sĩ quan Lục quân 2. Ảnh: VIỆT TRUNG

Trong môi trường Quân đội, thể lực luôn là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo, cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu. Một cơ thể khỏe mạnh, sức bền tốt và ý chí vững vàng giúp cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm sức cơ động và khả năng hoàn thành công việc trong những điều kiện khác nhau. Đặc biệt, với học viên các học viện, nhà trường, quá trình rèn luyện hôm nay chính là sự chuẩn bị cần thiết cho chặng đường trở thành những sĩ quan tương lai.

Cùng chia sẻ về ý nghĩa của hội thao, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng, đây có thể xem là cuộc kiểm tra toàn diện về thể lực và phong trào tập luyện của học viên, chiến sĩ tại các học viện, nhà trường trong Quân đội. Bởi vì hơn ai hết, các chiến sĩ Quân đội phải là những người khỏe nhất, tập luyện thường xuyên nhất thì mới có thể lực, kỹ-chiến thuật để chiến đấu, học tập và bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần ấy cần tiếp tục lan tỏa trong xã hội.

Các đoàn vận động viên tham dự khai mạc hội thao. Ảnh: VIỆT TRUNG

Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng, Trưởng ban tổ chức hội thao nhấn mạnh: "Hội thao thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026 góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục-đào tạo và sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm sức cơ động và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt đối với đội ngũ sĩ quan tương lai. Kết quả của hội thao là cơ sở để đảng ủy, ban giám đốc, ban giám hiệu các học viện, trường sĩ quan, trường đại học kiểm tra và đánh giá kết quả công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực, hoạt động thể thao của đơn vị mình".

Tính đến ngày 19-10, hội thao ghi nhận những kết quả nổi bật ở môn chiến sĩ khỏe, cầu lông, bóng chuyền... Trong đó, ở môn chiến sĩ khỏe, giải nhất toàn năng cá nhân thuộc về tuyển thủ Vừ A Hùng (Trường Sĩ quan Chính trị) với 1.697 điểm. Môn cầu lông, Phan Huy Long (Trường Sĩ quan Chính trị) vô địch đơn nam, vô địch đơn nữ là Nguyễn Thị Thảo Ngân (Học viện Kỹ thuật Quân sự)...