Ronaldo chính thức nhận án phạt từ LĐBĐ Bồ Đào Nha

Theo thông báo từ FPF, Cristiano Ronaldo bị cấm thi đấu 30 ngày và phải nộp phạt 255 euro vì hành vi tự ý rời đội tuyển Bồ Đào Nha trong đợt tập trung quốc tế vừa qua.

Sự việc bắt nguồn từ trận thắng Na Uy 2-1 tại lượt trận thứ hai vòng bảng UEFA Nations League hôm 28/9.

Ronaldo được cho là bất bình khi HLV Jorge Jesus không thực hiện lời hứa cho anh ra sân, khiến tiền đạo thuộc biên chế Al-Nassr phải ngồi dự bị suốt trận đấu.

Sau đó, CR7 tự ý rời đội tuyển trước cuộc đối đầu với Đan Mạch vào ngày 2/10, trận đấu mà Bồ Đào Nha giành chiến thắng 4-2.

Ronaldo chấp nhận án phạt của Bồ Đào Nha. Ảnh: Jerome Miron/Reuters

Hành động này khiến tương lai của Ronaldo tại đội tuyển quốc gia bị đặt dấu hỏi lớn.

Tuy nhiên, sau khi nhận án kỷ luật, cựu tiền đạo Man Utd, Real Madrid và Juventus đã chấp nhận quyết định của FPF. Trước đó, anh cũng gửi lời xin lỗi vì hành vi thiếu chuẩn mực, đồng thời khẳng định vẫn mong muốn tiếp tục cống hiến cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Đáng chú ý, trước khi án phạt được công bố, Chủ tịch FPF Pedro Proenca đã lên tiếng bảo vệ Ronaldo và bày tỏ niềm tin rằng những bất đồng giữa tiền đạo 41 tuổi với HLV Jorge Jesus sẽ sớm được giải quyết.

Phát biểu tại một cuộc họp ở tòa thị chính Funchal, quê hương của Ronaldo, ông Proenca nhấn mạnh: “Cristiano Ronaldo là tài sản lớn nhất mà nền bóng đá quốc gia này từng sản sinh. Cristiano Ronaldo là một trong những trụ cột của đội”.

Những phát biểu của người đứng đầu FPF cho thấy Ronaldo vẫn giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch của đội tuyển Bồ Đào Nha, bất chấp những tranh cãi gần đây.

Theo lịch thi đấu, Bồ Đào Nha sẽ khép lại vòng bảng UEFA Nations League bằng hai cuộc đối đầu với Đan Mạch và Xứ Wales, lần lượt vào ngày 15/11 và 18/11. Sau chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp, thầy trò HLV Jorge Jesus đang duy trì phong độ ấn tượng.

Với việc Ronaldo đã chấp nhận án phạt và bày tỏ mong muốn trở lại, khả năng siêu sao 41 tuổi tái xuất trong đợt tập trung tháng 11 vẫn được kỳ vọng. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào việc giải quyết mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus cũng như thời điểm án treo giò hết hiệu lực.