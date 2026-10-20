Asian Para Games 2026: Bảng tổng sắp huy chương ngày 19/10

Với 1 HCB của Lê Văn Công và 1 HCĐ của Nguyễn Thị Ngọc Thúy, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tạm xếp thứ 19 trên bảng tổng sắp huy chương. Asian Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/10, quy tụ các VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, tranh tài ở 18 môn thể thao.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc