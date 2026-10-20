Asian Para Games 2026: Bảng tổng sắp huy chương ngày 19/10
Ngày 19/10/2026 - ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), đoàn thể thao người khuyết tật Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 26 HCV, 20 HCB và 16 HCĐ; đoàn Nhật Bản đứng thứ hai với 8 HCV, 6 HCB và 13 HCĐ; đoàn Uzbekistan đứng thứ ba với 6 HCV, 10 HCB và 7 HCĐ.
Với 1 HCB của Lê Văn Công và 1 HCĐ của Nguyễn Thị Ngọc Thúy, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tạm xếp thứ 19 trên bảng tổng sắp huy chương. Asian Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/10, quy tụ các VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, tranh tài ở 18 môn thể thao.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/asian-para-games-2026-bang-tong-sap-huy-chuong-ngay-1910-post1395710.html