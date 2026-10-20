Những bóng hồng xinh đẹp tại giải bóng chuyền quốc gia

Sau thời gian dài chấn thương, đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh trở lại từ vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2026, giúp Binh chủng Thông tin tăng cường sức mạnh.

Kiều Trinh là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Cô sở hữu sắc đẹp nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn.

Tay đập bóng chuyền Nguyễn Thị Kiều Oanh (CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai) gây chú ý nhờ vẻ đẹp rạng ngời. Cô nàng sinh năm 2005, thi đấu sở trường ở vị trí đối chuyền.

Hà Kiều Vy là một trong những gương mặt trẻ có sự tiến bộ vượt bậc.

Không chỉ tài năng, libero của CLB Ngân hàng Công thương và tuyển bóng chuyền U20 Việt Nam còn gây chú ý bởi vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng.

Chủ công Binh chủng Thông tin Nguyễn Thị Phương cũng là tay đập nổi tiếng xinh đẹp.

Sở hữu chiều cao 1m81 cùng gương mặt xinh đẹp như hotgirl, chân dài bóng chuyền Lữ Thị Phương (VTV Bình Điền Long An) luôn gây chú ý mỗi khi xuất hiện.

Tài năng và xinh đẹp, Đặng Thị Kim Thanh luôn gây được chú ý mỗi khi xuất hiện trên sân bóng chuyền lẫn ngoài đời. Cô từng tuyên bố giải nghệ nhưng sau đó trở lại và đang cùng VTV Bình Điền Long An quyết bảo vệ ngôi vô địch giải bóng chuyền nữ VĐQG.

Đồng đội của Kim Thanh ở VTV Bình Điền Long An là Lan Vy cũng sở hữu sắc đẹp nổi bật.

Ở tuổi 31, Lê Thanh Thúy (Hà Nội Tasco Auto) vẫn giữ được sự trẻ trung, xinh đẹp, khiến bao chàng trai phải mê mẩn.