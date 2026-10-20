Những 'bông hồng' của thể thao Đà Nẵng

Vận động viên Nguyễn Khánh Ly nỗ lực tập luyện hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Chinh phục các cung đường chạy

Trên sân điền kinh Hòa Xuân những ngày này, Nguyễn Khánh Ly cùng đồng đội ở đội tuyển điền kinh Đà Nẵng bước vào giai đoạn “chạy nước rút” cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra vào tháng 11 tới. Thêm một giọt mồ hôi đổ trên sân tập là cơ hội cạnh tranh huy chương sẽ lớn hơn.

Đó là thông điệp ban huấn luyện luôn nhấn mạnh, để Ly cùng đồng đội cố gắng hơn mỗi ngày. “Mỗi giải đấu là một mục tiêu để phấn đấu. Không dễ giành huy chương, nhưng nếu bản thân ngừng cố gắng, đồng nghĩa chấp nhận thua ngay từ vạch xuất phát”, Ly thổ lộ.

Năm 2026 đánh dấu chặng đường 10 năm Ly gắn bó với điền kinh Đà Nẵng. Từ cô gái nhỏ nhắn và có đôi chút rụt rè rời quê hương Quảng Trị theo đuổi đam mê điền kinh, Ly đã vươn lên trở thành chân chạy giàu kinh nghiệm và bản lĩnh.

Khó khăn trên sân tập cùng thách thức trên đường đua cũng tôi luyện Ly thành cô gái mạnh mẽ, tốc độ. Đường đua ở các giải đấu cấp quốc gia những năm qua không ít lần chứng kiến vận động viên sinh năm 2003 tỏa sáng, mang về những thành tích ấn tượng cho điền kinh Đà Nẵng.

Năm 2025, tại Giải điền kinh vô địch quốc gia trên sân nhà, Ly xuất sắc giành 4 huy chương gồm: 1 Huy chương Bạc ở nội dung 800m, 1 Huy chương Đồng nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, 1 Huy chương Đồng nội dung tiếp sức 4x800m nữ và 1 Huy chương Đồng nội dung 4x400m tiếp sức nữ.

Mới đây, Ly cùng đồng đội xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung 4x800m tại Giải điền kinh các nội dung tiếp sức vô địch quốc gia năm 2026 ở Quảng Ngãi. Đáng chú ý, ở lượt tiếp sức cuối cùng, Ly thể hiện phẩm chất tốt nhất với màn nước rút ấn tượng ở những mét cuối để về đích đầu tiên. Thành tích 8 phút 59 giây 01 là một trong những thông số tốt nhất đội tuyển điền kinh Đà Nẵng từng đạt được ở nội dung 4x800m.

Hiện Ly là một trong những niềm hy vọng của điền kinh Đà Nẵng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Điểm mạnh của chân chạy này vẫn nằm ở các cự ly ngắn, trung bình và tiếp sức nữ.

“Đà Nẵng không chỉ nuôi dưỡng mà còn chắp cánh cho ước mơ của tôi bay xa. Khó khăn vẫn ở phía trước, nhưng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp vào thành công chung của thể thao thành phố ở kỳ đại hội quan trọng sắp tới”, Ly nói.

Vận động viên Nguyễn Khánh Ly (bên phải) và đồng đội nỗ lực tập luyện. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Thử thách trui rèn bản lĩnh

Theo đuổi môn Aquathlon (2 môn phối hợp bơi và chạy), không ít lần Lê Thị Như Quỳnh gặp chấn thương tưởng chừng bỏ cuộc. Tuy nhiên, chưa bao giờ chị cho phép bản thân dừng lại dù chỉ một ngày. Thử thách giúp nữ vận động viên này trui rèn bản lĩnh và mạnh mẽ hơn.

“Là phụ nữ theo đuổi môn thể thao đòi hỏi nền tảng thể lực và kỹ thuật cao như Aquathlon, có lúc cơ thể nhức mỏi và chấn thương sau các buổi tập nặng. Đó cũng là lúc dễ yếu lòng, nhưng tôi may mắn có gia đình và ban huấn luyện sát cánh, động viên. Nghĩ về lý do bắt đầu vào những thời điểm như thế là cách giúp tôi có thêm sức mạnh để bước tiếp”, Quỳnh kể.

Ở tuổi 21, Quỳnh gặt hái nhiều thành công tại đấu trường trong nước và quốc tế cùng thể thao Đà Nẵng. Nổi bật, Quỳnh xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng tại Giải Triathlon cúp châu Á - Tam Chúc năm 2026 và Giải vô địch các câu lạc bộ Triathlon quốc gia 2026 diễn ra ở Ninh Bình.

Tại Giải vô địch Triathlon trẻ và U23 quốc gia năm 2026 ở Lâm Đồng, vận động viên sinh năm 2005 tiếp tục thể hiện phong độ cao, giành Huy chương Vàng nội dung nữ lứa tuổi U23.

Với những thành tích ấn tượng, Quỳnh là một trong những niềm kỳ vọng của thể thao Đà Nẵng ở môn Aquathlon tại kỳ đại hội sắp tới. Hiện Quỳnh nỗ lực tập luyện dưới sự theo sát của huấn luyện viên phụ trách chuyên môn. Mục tiêu hướng đến là cải thiện thông số để cạnh tranh huy chương.

Thông số tốt nhất vận động viên này từng thể hiện tại Giải Triathlon cúp châu Á - Tam Chúc năm 2026 và Giải vô địch các câu lạc bộ Triathlon quốc gia 2026 là 18 phút 31 giây, với cự ly bơi 500m và chạy 2,5km. Nếu duy trì thành tích ấn tượng này, Quỳnh có thể cạnh tranh huy chương ở đại hội sắp tới. Năm 2025, chị cũng xuất sắc giành Huy chương Vàng ở giải vô địch quốc gia.

“Đại hội Thể thao toàn quốc là sân chơi quan trọng, nơi mỗi vận động viên đều thể hiện khát khao và quyết tâm cao nhất để chinh phục huy chương. Trải qua chặng đường dài gắn bó với thể thao Đà Nẵng, tôi biết ơn và tự hào về những nỗ lực và thành tích đạt được. Tôi sẽ nỗ lực chuẩn bị để có màn thể hiện tốt nhất, hướng tới mục tiêu giành huy chương ở kỳ đại hội sắp tới để làm hành trang tiếp tục hướng về phía trước”, Quỳnh chia sẻ.