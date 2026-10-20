Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/10: Sôi động cùng Champions League

Bóng đá ngày 20/10 chuyển hẳn tâm điểm sang Champions League sau khi các giải quốc nội khép lại loạt trận cuối tuần. PSG - Barcelona là cuộc đấu được chờ đợi nhất, bên cạnh Liverpool - Villarreal và Man City - AEK Athens. Trong nước không có trận V.League mới, nhưng dư âm chiến thắng của CA TP.HCM trước Thể Công Viettel vẫn đáng chú ý.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 20/10: Tottenham tìm được chiến thắng đầu tiên

Trận đấu muộn nhất vòng 7 Ngoại hạng Anh chứng kiến Tottenham đánh bại Coventry 3-1. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của đội bóng Bắc London tại Premier League mùa 2026/27.

Tottenham mở tỷ số từ phút 14 khi James Maddison tận dụng đường kiến tạo của Mohammed Kudus. Coventry bất ngờ gỡ hòa đầu hiệp hai nhưng đội chủ nhà chỉ mất chín phút để tái lập lợi thế nhờ Omar Marmoush.

Ben Davies ghi bàn ở phút 90+6 để ấn định tỷ số 3-1. Tottenham chưa tạo ra một màn trình diễn hoàn toàn áp đảo, nhưng ba điểm có ý nghĩa rất lớn về tâm lý sau quãng khởi đầu khó khăn.

Điểm tích cực nhất nằm ở phản ứng sau bàn thua. Thay vì chùng xuống, Tottenham nhanh chóng tăng tốc trở lại và tìm được bàn thứ hai. Đây là điều họ thiếu trong một số trận đầu mùa.

CA TP.HCM 1-0 Thể Công Viettel: Ba điểm từ trận đấu căng thẳng

Ở trận cuối vòng 4 V.League, CA TP.HCM thắng Thể Công Viettel 1-0 nhờ bàn thắng của Olaha Mạnh Đức.

Đội chủ nhà không có một trận đấu dễ dàng. Viettel tạo sức ép lớn trong thời gian cuối và CA TP.HCM còn phải chơi thiếu người, nhưng hệ thống phòng ngự vẫn bảo vệ được cách biệt mong manh đến tiếng còi mãn cuộc.

Ba điểm giúp CA TP.HCM chen vào nhóm trên bảng xếp hạng. Với Viettel, thất bại tiếp tục cho thấy đội bóng này chưa tìm được sự ổn định, đặc biệt trong khả năng chuyển ưu thế kiểm soát thành cơ hội thực sự rõ ràng.

V.League không có trận mới trong ngày 20/10. Vòng 4 đã khép lại và các CLB bước vào quãng chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/10/2026

Champions League trở lại với lượt trận thứ ba vòng phân hạng. Hai trận sớm diễn ra lúc 23h45, trước khi bảy trận còn lại đồng loạt bắt đầu lúc 02h00 ngày 21/10 theo giờ Việt Nam.

PSG - Barcelona: Đại chiến đáng chờ đợi nhất

PSG - Barcelona là cặp đấu có sức hút lớn nhất trong ngày.

PSG đang có 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt, ghi 10 bàn. Đáng chú ý nhất là chiến thắng 4-2 trên sân Man City ở lượt gần nhất. Cuối tuần vừa qua, đội bóng Paris tiếp tục thắng Strasbourg 3-1.

Barcelona cũng toàn thắng hai trận Champions League đầu tiên. Họ vượt Feyenoord 5-1 rồi thắng Galatasaray 4-1 trên sân khách. Cuối tuần, Barca tiếp tục cho thấy sức tấn công mạnh khi thắng Betis 5-2.

Điều khiến trận đấu hấp dẫn là cả hai đều không có xu hướng chơi thụ động. PSG có tốc độ chuyển trạng thái rất cao, trong khi Barca muốn kiểm soát bóng và đẩy đối phương lùi sâu bằng khả năng luân chuyển ở trung tuyến.

Nếu Barcelona để mất bóng trong quá trình triển khai, PSG có thể tạo cơ hội chỉ bằng vài đường chuyền. Ngược lại, việc pressing quá quyết liệt cũng có thể khiến đội chủ nhà để lại khoảng trống cho hàng công Barca.

Đây là một trong những trận có khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng nhất của lượt ba.

Liverpool - Villarreal: Anfield chờ thêm một đêm nhiều bàn thắng

Liverpool đang có khởi đầu hoàn hảo tại Champions League. Họ thắng Atletico Madrid 2-1 rồi vượt LASK 6-3 trên sân khách.

Ở Ngoại hạng Anh cuối tuần, Liverpool cũng giành ba điểm với chiến thắng 2-1 trên sân Brentford. Phong độ đang tốt, nhưng hàng phòng ngự vẫn là chi tiết cần lưu ý sau khi thủng lưới ba bàn trước LASK.

Villarreal lại là đối thủ không nên xem nhẹ. Đại diện Tây Ban Nha thua Dortmund 2-3 ở lượt đầu nhưng phản ứng bằng chiến thắng 3-1 trước Napoli.

Điểm mạnh của Villarreal nằm ở khả năng đưa bóng nhanh lên tuyến trên. Liverpool vì vậy cần tránh để trận đấu biến thành màn đôi công liên tục.

Anfield vẫn tạo lợi thế đáng kể cho đội chủ nhà. Nếu Liverpool duy trì được sức ép ngay từ đầu và có bàn mở tỷ số, Villarreal sẽ phải chơi mạo hiểm hơn, khi đó khoảng trống dành cho các cầu thủ tấn công Liverpool sẽ tăng lên.

Man City - AEK Athens: Chủ nhà cần lấy lại vị thế

Man City bước vào trận đấu sau hai kết quả rất khác nhau.

Ở Ngoại hạng Anh, họ vừa thắng Ipswich 3-2 để duy trì mạch thành tích rất tốt. Nhưng tại Champions League, thất bại 2-4 trước PSG ngay trên sân nhà khiến Man City mới có 3 điểm sau hai lượt.

AEK Athens cũng có 3 điểm, sau chiến thắng trước LASK và thất bại 1-3 trước Shakhtar Donetsk.

Xét chất lượng đội hình, Man City vượt trội. Tuy nhiên, vấn đề của đội chủ sân Etihad nằm ở khả năng bảo vệ khoảng trống khi hàng tiền vệ dâng cao.

Đây là trận Man City cần kiểm soát từ đầu thay vì lao vào cuộc đua bàn thắng. Nếu không để AEK có cơ hội phản công, khả năng giành ba điểm của chủ nhà là rất lớn.

Sabah - Dortmund: Đại diện Đức phải cảnh giác

Dortmund làm khách trước Sabah từ 23h45.

Nhìn tên tuổi, Dortmund đương nhiên được đánh giá cao hơn. Nhưng diễn biến hai lượt đầu lại khiến trận này đáng chú ý hơn dự kiến.

Sabah từng thua MU 0-4 ở lượt mở màn nhưng sau đó gây bất ngờ bằng chiến thắng 2-0 trước Slavia Prague. Dortmund thắng Villarreal 3-2 nhưng vừa thua Bodo/Glimt 0-1.

Ở Bundesliga cuối tuần, Dortmund cũng bị Union Berlin cầm hòa 0-0.

Điều đó cho thấy hàng công đại diện Đức đang thiếu ổn định. Nếu Dortmund không tìm được bàn sớm, Sabah có thể kéo trận đấu vào thế giằng co và chờ cơ hội từ những pha chuyển trạng thái.

Napoli - Bodo/Glimt: Chủ nhà chịu sức ép lớn

Napoli đang ở tình thế khó khăn nhất trong nhóm tên tuổi lớn.

Đại diện Italia toàn thua hai trận Champions League đầu tiên: 0-1 trước Arsenal và 1-3 trước Villarreal. Tại Serie A cuối tuần, Napoli tiếp tục gây thất vọng khi thua Venezia 0-1.

Bodo/Glimt lại vừa đánh bại Dortmund. Đại diện Na Uy cho thấy họ không chỉ nguy hiểm trên sân nhà mà còn có khả năng tổ chức lối chơi rất khó chịu.

Napoli buộc phải hướng tới chiến thắng. Nhưng chính sức ép đó có thể khiến họ gặp rủi ro nếu đẩy quá nhiều người lên phía trước.

Bàn thắng đầu tiên đặc biệt quan trọng. Nếu Bodo/Glimt dẫn trước, trận đấu có thể trở nên rất khó cho đội chủ nhà.

Stuttgart - Atletico Madrid: Hai phong cách dễ tạo thế trận giằng co

Atletico Madrid vừa thắng Espanyol 1-0 ở La Liga và trước đó đánh bại MU 2-0 tại Champions League.

Stuttgart cũng có kết quả tốt ở lượt gần nhất khi thắng Slovan Bratislava 3-0.

Atletico có kinh nghiệm và khả năng quản lý trận đấu tốt hơn, nhưng Stuttgart được chơi trên sân nhà và thường đẩy cường độ lên cao.

Đây có thể không phải trận nhiều bàn. Hai đội đều đủ khả năng phòng ngự có tổ chức và không có lý do để mạo hiểm ngay từ đầu.

Roma và Porto có cơ hội tìm ba điểm

Roma tiếp Slovan Bratislava trong bối cảnh đại diện Italia đang cần một trận đấu chắc chắn hơn sau khi thua Real Madrid 3-4 ở lượt trước.

Slovan đã thủng lưới tới chín bàn trong hai lượt đầu nên đây là cơ hội tốt để Roma cải thiện điểm số lẫn hiệu số.

Porto cũng cần chiến thắng khi tiếp PSV. Đại diện Bồ Đào Nha thua cả Man City lẫn Betis, trong khi PSV mới có một điểm sau hai lượt.

Với lợi thế sân nhà, Porto nhiều khả năng sẽ đẩy cao đội hình. Nhưng PSV có khả năng phản công tốt và không phải đối thủ dễ bị ép sân liên tục.

Bóng đá Việt Nam hôm nay không có trận chuyên nghiệp

Ngày 20/10 không có V.League, Hạng Nhất hay Cúp Quốc gia diễn ra.

Vòng 4 V.League đã kết thúc sau trận CA TP.HCM - Thể Công Viettel tối 19/10. Ninh Bình đang dẫn đầu với 10 điểm, phía sau là CAHN 9 điểm và SLNA 8 điểm.

Bởi vậy, sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam trong tối nay gần như tập trung hoàn toàn vào Champions League.

Những trận đáng xem nhất ngày 20/10

Nếu muốn theo dõi từ sớm, Sabah - Dortmund lúc 23h45 là lựa chọn đáng chú ý. Dortmund được đánh giá cao hơn nhưng vừa trải qua hai trận liên tiếp không ghi bàn.

Khung 02h00 ngày 21/10 có tới bảy trận diễn ra cùng lúc. PSG - Barcelona rõ ràng là tâm điểm số một bởi cả hai đang sở hữu phong độ tấn công rất cao.

Liverpool - Villarreal là lựa chọn thứ hai, đặc biệt với khán giả yêu Ngoại hạng Anh. Man City - AEK Athens cũng đáng theo dõi khi đội chủ sân Etihad cần phản ứng sau thất bại trước PSG.

Nếu chỉ chọn ba trận để theo dõi, lịch phù hợp nhất là Sabah - Dortmund lúc 23h45, sau đó ưu tiên PSG - Barcelona và Liverpool - Villarreal lúc 02h00.