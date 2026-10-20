Alexander-Arnold chạm đáy sự nghiệp ở Real Madrid

Alexander-Arnold liên tục phải ngồi dự bị.

Rạng sáng 19/10, Real Madrid có màn trình diễn ấn tượng tại Santiago Bernabeu khi đánh bại Sevilla 4-1. Arda Guler, Yan Diomande và cú đúp của Kylian Mbappe mang về chiến thắng thuyết phục cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, với Alexander-Arnold, đây lại là một ngày đáng quên.

Hậu vệ người Anh phải ngồi dự bị suốt trận, trong khi Mourinho quyết định bố trí Federico Valverde ở vị trí hậu vệ phải. Dù không chơi đúng sở trường, tiền vệ người Uruguay vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thậm chí cứu thua ngay trên vạch vôi khi Real Madrid đang dẫn 2-0.

Quyết định của Mourinho khiến Alexander-Arnold tụt sâu trong thứ tự ưu tiên ra sân. Mùa này, cầu thủ 28 tuổi mới có 5 lần góp mặt tại La Liga, trong đó 3 trận đá chính. Denzel Dumfries cũng được đánh giá đứng trên tuyển thủ Anh trong cuộc cạnh tranh vị trí.

Sau trận đấu, Mourinho thẳng thắn thừa nhận ông không dễ dàng để hai hậu vệ phải chất lượng trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha dành nhiều lời khen cho Valverde bởi có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau mà vẫn duy trì đẳng cấp cao.

"Nếu có 4 Valverde, tôi sẽ sử dụng họ ở 4 vị trí khác nhau. Cậu ấy là một trong những cầu thủ đa năng nhất bóng đá hiện nay", Mourinho chia sẻ.

Alexander-Arnold chưa đáp ứng được kỳ vọng của HLV Mourinho.

Cựu HLV Chelsea giải thích ông cần một hậu vệ phải có tốc độ và chất lượng để hỗ trợ Endrick. Mourinho thậm chí nhấn mạnh Valverde là đội trưởng Real Madrid và sẵn sàng chơi ở bất kỳ vị trí nào mà đội bóng yêu cầu.

Những quyết định nhân sự ấy nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng Alexander-Arnold trở thành lựa chọn thứ 3 ở vị trí hậu vệ phải, sau Valverde và Dumfries. Số khác đặt câu hỏi về lý do Mourinho liên tục hạn chế thời gian thi đấu của cựu cầu thủ Liverpool.

Từng được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới tại Anfield, Alexander-Arnold đang đối mặt với giai đoạn khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp. Khả năng trở lại Ngoại hạng Anh có thể được cân nhắc nếu tình trạng hiện tại kéo dài.

Dù vậy, hậu vệ 28 tuổi vẫn còn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2031. Bởi thế, quyết định tiếp theo của anh sẽ phụ thuộc vào cơ hội thi đấu trong thời gian tới và khả năng giành lại niềm tin từ Mourinho.