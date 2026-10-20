Maddison - Marmoush lập siêu phẩm, Tottenham có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh

Maddison vẽ siêu phẩm vào lưới Coventry. Ảnh: EPA.

Những khoảnh khắc lóe sáng của các ngôi sao đã giúp Tottenham đánh bại Coventry City với tỷ số 3-1 tại vòng 7 Ngoại hạng Anh. Chiến thắng quý giá này giúp Gà trống giải tỏa cơn khát điểm kéo dài từ đầu mùa, đồng thời giúp thầy trò Roberto De Zerbi thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ khi leo lên vị trí thứ 16 trên BXH.

Bước vào cuộc tiếp đón tân binh Coventry, đoàn quân của HLV Roberto De Zerbi chịu vô vàn áp lực khi chưa giành được chiến thắng nào tại giải đấu cao nhất xứ sương mù. Trái lại, các học trò của Frank Lampard hừng hực khí thế nhờ thắng lợi tưng bừng 4-1 trước Newcastle United.

Với việc chuyển sang sơ đồ ba trung vệ linh hoạt biến thể, đội chủ nhà nhanh chóng kiểm soát bóng vượt trội để áp đặt thế trận. Thành quả sớm xuất hiện ở phút 14 khi Mohammed Kudus có pha xử lý khéo léo bên cánh phải rồi nhả bóng vừa tầm cho James Maddison. Cựu tiền vệ Leicester tung cú vuốt mu lai má ngoài vẽ nên đường cong tuyệt mỹ găm thẳng bóng vào góc cao khung thành, mở tỷ số cho Tottenham. Maddison đóng vai trò quan trọng trong đội hình Tottenham hiện tại.

Bàn thắng mở điểm của Maddison giúp các khán đài tại Tottenham Hotspur Stadium bùng nổ phấn khích. Dẫu vậy, Coventry chứng tỏ họ không dễ bị bắt nạt khi liên tiếp tung ra các pha phản công sắc bén thông qua sự cơ động của Tatsuhiro Sakamoto và Brandon Thomas-Asante. Kết thúc 45 phút đầu tiên, Tottenham dẫn trước Coventry City 1-0.

Sự chủ quan ở đầu hiệp hai khiến Gà trống phải trả giá trước tinh thần quật khởi từ phía đội khách. Sau hàng loạt pha tranh chấp bóng bật ra hỗn loạn trong vòng cấm ở phút 49, tiền vệ Jack Rudoni ập vào dứt điểm đánh bại thủ môn Antonin Kinsky, gỡ hòa 1-1 cho Coventry.

Omar Marmoush ghi bàn đẳng cấp. Ảnh: EPA.

Không để đối phương hưng phấn quá lâu, Tottenham nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn nhờ một siêu phẩm khác đến từ tân binh Omar Marmoush. Đón đường chuyền từ Andrew Robertson ở phút 58, chân sút người Ai Cập xoay người tì đè mẫu mực trước khi tung cú cứa lòng hiểm hóc vào góc xa trong sự bất lực của thủ thành Carl Rushworth. Tottenham vươn lên dẫn trước 2-1.

Khoảng thời gian tiếp theo chứng kiến những phút giây thót tim khi Coventry bất ngờ vùng lên gia tăng sức ép với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội. Điểm nhấn xúc động ở cuối trận xuất hiện khi Dejan Kulusevski được tung vào sân sau 526 ngày dưỡng thương, nhận tràng pháo tay chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ.

Đến phút bù giờ 90+6', mọi hy vọng gỡ hòa của Coventry chính thức tan biến sau tình huống chớp thời cơ của hậu vệ Ben Davies. Xuất phát từ pha tranh chấp quyết liệt của Dominic Solanke, cầu thủ người xứ Wales băng lên dứt điểm đưa bóng đi xuyên qua tay thủ môn đối phương, ấn định thắng lợi chung cuộc 3-1 cho Tottenham.

Thắng lợi thuyết phục đưa Tottenham vươn lên vị trí thứ 16, san bằng điểm số với chính Coventry nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (-4 so với -8).

Kết quả chung cuộc: Tottenham Hotspur 3-1 Coventry City

Cầu thủ ghi bàn:

Tottenham Hotspur: James Maddison (14'), Omar Marmoush (58'), Ben Davies (90+6')

Coventry City: Jack Rudoni (49')

Đội hình xuất phát 2 đội

Ảnh: BongDa.com.vn.