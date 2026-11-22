Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức năm đầu tiên trên phạm vi toàn quốc, gắn với dấu mốc 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).

Tại TP.HCM, chuỗi hoạt động được tổ chức gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết ngày 18-24/11.

Dịp này, người dân và du khách được nghỉ ngày 24/11. Tri Thức - Znews gợi ý lịch trình một ngày hòa mình vào phần trình diễn hát bội, cải lương, vũ hội đường phố, 3D Mapping, sau đó ăn uống, xem bắn pháo hoa và trải nghiệm đêm tại bảo tàng.

9-10h: Tham quan Dinh Độc Lập

Địa điểm: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành

Du khách diện áo dài chụp ảnh tại Dinh Độc Lập. Ảnh: Linh Huỳnh.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Dinh Độc Lập miễn phí vé vào cổng cho người dân và du khách.

Tại đây vẫn còn lưu giữ kiến trúc, nội thất và các phòng trưng bày. Tòa nhà chính có hơn 100 phòng, gồm khánh tiết, nội các, đại yến... Mang đến cho du khách góc nhìn trực quan về không gian tổ chức hội nghị, các buổi tiệc chiêu đãi, tiếp nhận quốc thư trong quá khứ, thay vì chỉ tiếp cận thông qua tư liệu.

Đặc biệt, trong dịp này, khách tham quan có cơ hội xuống khu vực tầng hầm chỉ huy, tìm hiểu hệ thống phòng làm việc, thông tin liên lạc và những dấu tích gắn với các sự kiện lịch sử của đất nước.

11-12h: Ăn cơm nhà Bắc Bộ

Địa điểm: Đào Liễu - Đường Huỳnh Tịnh Của, phường Xuân Hòa

Mức giá: 60.000-130.000 đồng/món

Mâm cơm Chèo bán chạy nhất tại quán. Ảnh: Phương Lâm.

Định vị là quán cơm phong cách Bắc Bộ giữa TP.HCM, Đào Liễu tái hiện gian nhà cột kèo, mái lợp ngói đỏ, trên tường treo tranh tứ bình, kệ bày rượu bách nhật. Gian nhà gỗ ngồi lại dùng bữa thơm mùi quế, hồi và vỏ bưởi đốt, hòa cùng làn điệu chèo, xẩm, chầu văn và quan họ. Quán có 2 lựa chọn ngồi bệt trên sập gỗ hoặc bàn ghế cạnh cửa sổ.

Thực đơn gồm 3 mâm cơm Chèo - Tuồng - Cải lương, tượng trưng cho miền Bắc - Trung - Nam, bán song song các món lẻ như thịt luộc cà pháo mắm tôm, sườn xốt lá chanh, trứng chiên ngải cứu... Món ăn vừa vị, phù hợp khẩu vị số đông. Tuy nhiên, đồ uống tại đây không quá đa dạng.

13-14h: Xem triển lãm tranh văn hóa

Địa điểm: Công viên Chi Lăng - Đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn

Triển lãm về ngành công nghiệp văn hóa TP.HCM tại công viên Chi Lăng. Ảnh: NSX Hộ Linh Tráng Sĩ.

Rời điểm tham quan đầu tiên, du khách có thể ghé Công viên Chi Lăng xem triển lãm tranh cổ động và nghệ thuật trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, diễn ra ngày 18-25/11.

Không gian triển lãm ngoài trời có gần 100 hình ảnh giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và những bước phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa TP.HCM trong thời gian qua, bao gồm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, du lịch, thời trang... Triển lãm mở cửa hoàn toàn miễn phí để du khách tham quan, chụp ảnh.

Từ đây, du khách có thể kết hợp đi bộ qua Nhà hát Thành phố, Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Trung tâm để ngắm thêm những công trình kiến trúc đặc trưng của TP.HCM.

16-17h: Tham gia workshop, mặc thử trang phục dân tộc

Địa điểm: Bảo tàng TP.HCM - Đường Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn

Giá vé: 60.000 đồng/người.

Du khách xem biểu diễn nghệ thuật và tham gia workshop trang trí nón lá tại Bảo tàng TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Từ ngày 20/11 đến hết ngày 6/12, Bảo tàng TP.HCM mở cửa đến 21h để phục vụ du khách tham gia chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Tại đây, du khách có thể tham gia workshop thắt lá dừa, vẽ heo đất, trang trí nón lá, quạt giấy, trực tiếp trải nghiệm nghề đóng guốc mộc Bình Dương hoặc mua sản phẩm với giá 150.000-250.000 đồng/đôi. Các workshop không thu thêm phí đối với du khách đã mua vé vào cổng.

Buổi tối, Bảo tàng TP.HCM sẽ tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cho phép du khách mặc thử trang phục truyền thống mang đậm tính thẩm mỹ của người Việt và trang phục các dân tộc trong triển lãm "Dấu xưa - Nét nay".

18-19h: Thưởng thức ẩm thực Nam Bộ

Địa điểm: Cục Gạch Quán - Đường Đặng Tất, phường Tân Định

Mức giá: Từ 90.000 đồng/món

Các món ăn trong mâm cơm tại quán. Ảnh: Cục Gạch Quán.

Cục Gạch Quán nằm trong ngôi nhà cổ với sân vườn nhiều cây xanh. Tường gạch, bàn ghế gỗ, chén đĩa sứ cùng những vật dụng trang trí dân dã được sắp đặt đan xen. Không gian ít cầu kỳ, nhưng đủ để gợi nhớ căn bếp, mâm cơm nhà quen thuộc của người Việt.

Trong 4 năm 2023-2026, quán liên tiếp nằm trong hạng mục Bib Gourmand (quán ăn ngon, giá cả phải chăng) của Michelin Guide.

Quán chuyên món Việt 3 miền, đặc biệt là miền Nam, chế biến chủ yếu từ rau, củ, quả và những nguyên liệu mộc mạc. Các món ăn bài trí theo phong cách truyền thống, bán chạy là rau luộc kho quẹt, cá kho tộ, canh cua, cà pháo. Nếu gọi mâm cơm, cần cân nhắc đi nhiều người để cân bằng mức giá.

19-20h: Chiêm ngưỡng 3D mapping

Địa điểm:

Trụ sở UBND TP.HCM - Đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn

Khách sạn Rex - Đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn

3D Mapping trước trụ sở UBND TP.HCM mừng 50 năm thành phố mang tên Bác. Ảnh: Duy Hiệu.

Khi đường sá lên đèn, mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM và khách sạn Rex trở nên rực rỡ với màn trình diễn 3D mapping ngày 22-24/11, kết hợp âm thanh sống động, tái hiện những biểu tượng lịch sử của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Những câu chuyện văn hóa sẽ được kể một cách sinh động trên bề mặt những công trình kiến trúc gắn bó với diện mạo và ký ức của thành phố.

Hoạt động này phục vụ cộng đồng, không bán vé. Du khách có thể đến sớm để chọn vị trí quan sát thuận lợi.

21h-21h15: Tận hưởng pháo hoa

Vị trí gợi ý: Công viên bến Bạch Đằng, chân cầu Ba Son, công viên Sáng Tạo, công viên bờ sông Sài Gòn

Cảnh pháo hoa trên bầu trời TP.HCM dịp 30/4-1/5 năm 2025. Ảnh: Anh Tú.

Sau khi xem chương trình nghệ thuật và tham gia hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối ngày 24/11, du khách có thể di chuyển đến công viên bến Bạch Đằng, chân cầu Ba Son, công viên Sáng Tạo hoặc công viên bờ sông Sài Gòn để ngắm pháo hoa.

Nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), công viên Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Thời gian bắn từ 21h đến 21h15.