Chủ động nguồn cung, giữ sức cạnh tranh mùa cao điểm

Thay vì chỉ lựa chọn điểm đến để tham quan, du khách ngày càng quan tâm đến những hành trình kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa bản địa. Xu hướng này đang thúc đẩy doanh nghiệp lữ hành và các địa phương làm mới sản phẩm, tìm kiếm sức hút riêng trước mùa cao điểm cuối năm.

Theo Cục Thống kê, tháng 10/2026 Việt Nam đón 1,85 triệu lượt khách quốc tế, tăng 5% so với tháng trước và 7% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 10 tháng, lượng khách quốc tế đạt 19,5 triệu lượt, tăng 13,8%; khách du lịch nội địa đạt 133 triệu lượt. Nhu cầu thị trường tăng cao cũng kéo theo cuộc đua tung sản phẩm mới, chủ động nguồn cung dịch vụ để đón khách dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Tháng 10/2026 Việt Nam đón 1,85 triệu lượt khách quốc tế, tăng 5% so với tháng trước và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại BenThanh Tourist, doanh nghiệp đã mở bán các tour trong nước, châu Á và châu Âu. Bên cạnh hành trình Hà Nội - Sa Pa - Fansipan đơn vị giới thiệu thêm các tour trượt tuyết tại Hàn Quốc, nghỉ dưỡng tại Boracay, Manila và tham quan Thượng Hải, Ô Trấn, Hàng Châu.

Sự đa dạng trong danh mục sản phẩm phần nào phản ánh những nhu cầu khác nhau của thị trường, từ nghỉ dưỡng, khám phá đến trải nghiệm những hoạt động đặc trưng theo mùa.

"Du khách hiện quan tâm nhiều đến các chuyến đi ngắn ngày, dịch vụ trọn gói và những hành trình có thể kết hợp nhiều trải nghiệm. Đáng chú ý, lượng khách đăng ký tour Tết đi nước ngoài đã đạt 70 - 80% kế hoạch, trong khi khách lựa chọn tour nội địa thường có xu hướng đặt dịch vụ sát ngày khởi hành hơn", bà Trần Phương Linh - Giám đốc Tiếp thị và Công nghệ thông tin BenThanh Tourist nói.

Theo bà Linh các tuyến miền Tây, Tây Bắc, Đông Bắc và Hà Nội đang được nhiều du khách quan tâm. So với năm trước, giá tour năm nay tăng 5% do chi phí đầu vào của các dịch vụ tăng.

Để du khách tối ưu chi phí mà vẫn bảo đảm chất lượng chuyến đi, bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Công ty Vietluxtour khuyến nghị nên lên kế hoạch và đặt tour trước ít nhất 3 - 4 tuần để tận dụng các chương trình ưu đãi mua sớm (early bird), với mức tiết kiệm có thể đạt 10 - 15% tổng chi phí.

Không chỉ bổ sung hành trình mới, doanh nghiệp du lịch còn tăng cường liên kết đối tác, giữ chỗ dịch vụ và đa dạng trải nghiệm nhằm đón dòng khách tăng mạnh dịp cuối năm (Ảnh: Thung UI).

Một kinh nghiệm khác là chủ động điều chỉnh lịch trình, lựa chọn ngày khởi hành sớm hoặc muộn hơn 1 - 2 ngày so với dịp lễ chính. Việc tránh những ngày cao điểm nhất không chỉ giúp du khách có không gian nghỉ ngơi thoải mái hơn mà còn tạo cơ hội tối ưu ngân sách.

Ở chiều đón khách quốc tế, yêu cầu đặt ra với doanh nghiệp lại nằm nhiều hơn ở khả năng khai thác những giá trị riêng của điểm đến Việt Nam. Theo ông Bùi Thanh Tú - Giám đốc Marketing Công ty Du lịch BestPrice, triển vọng tăng trưởng khách quốc tế trong những tháng cuối năm sẽ mở ra cơ hội để doanh nghiệp phát triển các sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn Việt Nam.

"Trong những tháng cuối năm lượng khách có thể tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Việt Nam có lợi thế về cảnh quan từ Bắc vào Nam và nét văn hóa đặc sắc. Đây là cơ sở để xây dựng các tour trải nghiệm nhằm đón lượng khách quốc tế tăng trưởng vào cuối năm", ông Tú cho hay.

Để đón đầu nhu cầu này, BestPrice đang tăng cường hợp tác với các đối tác hàng không, khách sạn và nhà hàng nhằm xây dựng sản phẩm phù hợp với thị hiếu du khách, đồng thời chủ động giữ chỗ và bảo đảm mức giá dịch vụ cạnh tranh trong mùa cao điểm.

Đưa văn hóa bản địa thành sức hút mới của điểm đến

Nếu doanh nghiệp lữ hành tìm cách làm mới hành trình thông qua những trải nghiệm đa dạng, các địa phương cũng đang đứng trước yêu cầu tương tự, đó là làm thế nào để du khách không chỉ đến tham quan mà còn muốn ở lại lâu hơn, khám phá sâu hơn và có thêm lý do để quay trở lại.

Ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho hay, thành phố ưu tiên các sản phẩm có tính khác biệt, gắn với đặc trưng văn hóa, lịch sử và điều kiện tự nhiên của từng địa phương. Những điểm đến có tiềm năng sẽ được đầu tư, nâng cấp để đưa các hoạt động trải nghiệm, dịch vụ mới vào khai thác thử nghiệm trong tháng 11 và tháng 12/2026.

"Hà Nội định hướng kết nối du lịch với sản phẩm OCOP, làng nghề, đặc sản, ẩm thực và quà tặng địa phương. Các xã, phường được khuyến khích hình thành điểm giới thiệu, trải nghiệm và mua sắm sản phẩm đặc trưng ngay tại điểm đến, qua đó vừa gia tăng trải nghiệm và mức chi tiêu của du khách, vừa tạo thêm sinh kế cho cộng đồng địa phương", ông Hiếu nhấn mạnh.

Ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Song song với phát triển sản phẩm, Hà Nội cũng đẩy mạnh quảng bá thông qua các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và thể thao dịp cuối năm. Trong tháng 11 và tháng 12/2026, thành phố tập trung truyền thông các sự kiện như Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội, Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 8, Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội và các chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Các hoạt động du lịch đêm, concert và Countdown chào năm mới 2027 cũng được chú trọng quảng bá. Bên cạnh những sản phẩm thế mạnh như du lịch văn hóa, ẩm thực, MICE, làng nghề, nông nghiệp và du lịch cộng đồng, Hà Nội sẽ giới thiệu thêm các loại hình có tiềm năng như du lịch golf, thể thao mạo hiểm, đường sông, đường sắt, thực tế ảo và kinh tế đêm.

Không chỉ Hà Nội, Ninh Bình cũng đang tìm cách tạo thêm chiều sâu cho trải nghiệm du lịch bằng việc đưa văn hóa bản địa vào các sản phẩm khai thác. Những tháng cuối năm là giai đoạn địa phương đón lượng lớn khách quốc tế. Bên cạnh lợi thế cảnh quan, các điểm đến đang chú trọng tạo thêm những trải nghiệm gắn với đời sống và tập quán truyền thống.

Tại Khu du lịch văn hóa Thung Ui, phường Tây Hoa Lư, văn hóa Mường được lựa chọn làm điểm nhấn trong hành trình khám phá của du khách. Thay vì chỉ dừng lại ở việc tham quan cảnh quan, du khách còn có cơ hội tìm hiểu không gian sinh hoạt truyền thống, phong tục tập quán và đời sống của người Mường thông qua các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Theo đơn vị vận hành, tính đến hết tháng 10/2026 Thung Ui đã đón hơn 250.000 lượt khách, vượt chỉ tiêu cả năm. Khu du lịch hiện tạo việc làm cho khoảng 600 lao động, bao gồm cả lao động chính thức và thời vụ.

Kết quả này cũng tạo thêm cơ sở để đơn vị tính toán mở rộng các hoạt động trải nghiệm văn hóa, đồng thời khai thác thêm hang động và di tích khảo cổ. Mục tiêu đặt ra trong năm 2027 là đón lượng khách gấp 3 - 4 lần năm nay.

Ông Phùng Thế Quỳnh - Giám đốc vận hành Khu du lịch văn hóa Thung Ui cho biết, đơn vị đang tập trung làm mới các hoạt động trải nghiệm, trong đó chú trọng xây dựng không gian chợ Mường, bếp Mường, sạp Mường, các chương trình múa Mường và hoạt động văn hóa dân gian.

Theo ông Quỳnh, với khách quốc tế những trải nghiệm mang bản sắc địa phương chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt và sức hấp dẫn lâu dài cho điểm đến. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh, văn hóa địa phương đến bạn bè quốc tế.