Tối 21/11, tại Di tích Nhà tù Côn Đảo, trong khuôn khổ Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” năm 2026, chương trình biểu diễn chuyển thể tác phẩm văn học “Những lá thư thời chiến Việt Nam” thu hút gần 500 đại biểu, cựu tù chính trị, cán bộ, chiến sĩ, người dân và du khách tham dự.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo Lê Hoàng Hải; Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Thanh Phong; Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tổ chức Hội sách Nguyễn Ngọc Hồi cùng nhiều cựu tù chính trị Côn Đảo.

Lấy cảm hứng từ những lá thư thời chiến và câu chuyện có thật về cuộc đời người tù tại Côn Đảo, chương trình tái hiện những cuộc chia ly của người trẻ lên đường ra trận, lời hẹn dang dở nơi chiến trường, tình đồng đội, ý chí kiên cường, khát vọng tự do trong chốn lao tù.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn với không gian di tích. Tại khu vực trước phòng giam số 3, Trại Phú Hải, câu chuyện vượt ngục của ba chiến sĩ Lê Văn Việt, Lê Hồng Tư và Phạm Văn Dẫu vào đêm 12/10/1966 được kể lại qua lời thuyết minh, hình ảnh tư liệu cùng những câu chuyện về cuộc đời, tình yêu của người cựu tù Lê Hồng Tư.

Xúc động chương trình tái hiện “Những lá thư thời chiến Việt Nam” tại Côn Đảo

Tổng đạo diễn chương trình Binh Hùng cho biết, ê-kíp mong muốn kể lại lịch sử bằng ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc, khắc họa những số phận con người phía sau cuộc chiến, những chàng trai, cô gái đã gác lại ước mơ, hạnh phúc riêng để lên đường chiến đấu. Qua đó, giúp khán giả cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình.

Xúc động trước những câu chuyện được tái hiện, em Trần Ngọc Thúy Oanh, học sinh lớp 9G, Trường THCS Lê Hồng Phong chia sẻ: “Con nghĩ những hy sinh ấy sẽ không uổng phí nếu thế hệ chúng con biết trân trọng, tiếp nối và xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn”.

Khép lại bằng những giai điệu của “Hát cho người còn sống” và “Còn gì đẹp hơn”, chương trình chuyển mạch cảm xúc từ ký ức hy sinh sang niềm tin vào cuộc sống hôm nay.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước hy sinh tại Côn Đảo

Trước đó, chiều tối 21/11, tại Cầu tàu lịch sử 914, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố cùng đại biểu, cựu tù chính trị, thân nhân liệt sĩ, tăng ni, phật tử và người dân đã tham dự lễ thắp nến tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước hy sinh tại Côn Đảo.

Trong không khí trang nghiêm, sau nghi thức dâng hương, dâng đăng, ánh nến từ Phật đài được truyền đến từng người tham dự, gửi gắm lòng thành kính, niềm tri ân và lời nguyện cầu bình an.

Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Trí Chơn cho biết, thắp nến tưởng niệm là nét đẹp truyền thống của Phật giáo Việt Nam, thể hiện tinh thần tri ân, báo ân đối với những người đã hy sinh vì quê hương, đất nước.

Lễ thắp nến tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước hy sinh tại Côn Đảo

Những ngọn nến được thắp lên không chỉ tưởng nhớ người đã khuất mà còn gửi gắm mong ước về một Côn Đảo ngày càng bình an, phát triển, trù phú.

Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh trao tặng 250 phần quà đến đoàn viên, thanh niên, học sinh tại Côn Đảo.

Từ những ngọn nến tưởng niệm đến những lá thư thời chiến, Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng thông qua sự kết nối giữa sách, di tích và nghệ thuật, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ hòa bình, sống xứng đáng với những hy sinh của thế hệ đi trước.