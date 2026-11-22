Tối 21-11, tại sân vận động thôn Bắc Triển, UBND xã Kiến Thiết tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Kiến Thiết năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân và du khách thập phương. Dự Ngày hội có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, MTTQ các đoàn thể xã.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Kiến Thiết năm 2026.

Đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm mang đậm bản sắc các dân tộc như: Trình diễn trang phục dân tộc thiểu số; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương; tổ chức các trò chơi dân gian như tung còn, kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo. Bên cạnh đó, chương trình giao lưu văn nghệ với những tiết mục mang âm hưởng truyền thống đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần gắn kết các cộng đồng dân cư.

Phần trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa địa phương.

Ngày hội là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc đa dạng của các dân tộc. Đây cũng là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa cho thế hệ mai sau. Qua đó, phát huy vai trò của nghệ nhân và Nhân dân trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở xã Kiến Thiết ngày càng phong phú, lành mạnh.

Tối 21-11, tại Thôn 4, UBND xã Tân Long tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Tân Long năm 2026; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Ài Sáng Mun (Lễ cầu làng) của dân tộc Dao thanh y.

Nghi lễ Ài Sáng Mun của dân tộc Dao thanh y được tái hiện tại Ngày hội.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc. Điểm nhấn là Lễ Ài Sáng Mun (Cầu Làng) – nghi lễ truyền thống linh thiêng, độc đáo của đồng bào Dao thanh y; chương trình văn nghệ với những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc. Không gian văn hóa truyền thống được tổ chức nhằm tái hiện những nét đẹp trong đời sống, phong tục, tập quán, giới thiệu nhạc cụ, công cụ lao động của đồng bào các dân tộc.

Nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm nét đặc trưng của đồng bào các dân tộc.

Lãnh đạo xã Tân Long tham quan các gian hàng tại Ngày hội.

Trong khuôn khổ Ngày hội, Ban tổ chức đã trao giải cho các gian hàng ấn tượng, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm nông nghiệp và nét văn hóa truyền thống của các thôn trên địa bàn xã. Các gian hàng được đầu tư bài trí sáng tạo, giới thiệu nhiều sản vật địa phương, sản phẩm OCOP và đặc sản truyền thống, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh và bản sắc văn hóa địa phương.

Hoạt động nhảy sạp thu hút đông đảo mọi người tham gia.

Ngày hội là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc. Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh, con người, cảnh quan thiên nhiên, sản phẩm nông nghiệp và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng của xã Tân Long đến với du khách trong và ngoài tỉnh.