Khai mạc Liên hoan Văn nghệ quần chúng tỉnh Sơn La lần thứ XXII năm 2026

Tham dự liên hoan có 11 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các xã, phường trong tỉnh, với sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, diễn viên không chuyên và những hạt nhân văn nghệ tiêu biểu ở cơ sở. Mỗi đoàn trình diễn chương trình nghệ thuật gồm 5 tiết mục, thời lượng từ 20 đến 25 phút, ở các thể loại: đơn ca, song ca, tốp ca, hợp xướng, múa và biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, con người Sơn La và những thành tựu trong công cuộc đổi mới.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia liên hoan

Các đại biểu dự khai mạc

Thông qua Liên hoan, các địa phương có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đánh giá kết quả phong trào văn nghệ quần chúng, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những tài năng nghệ thuật ở cơ sở. Đây cũng là dịp khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ ngày càng phát triển sâu rộng.

Ban giám khảo liên hoan văn nghệ quần chúng

Tiết mục mở màn chương trình văn nghệ của xã Chiềng Hặc

Chương trình văn nghệ dự thi của xã Chiềng Hặc

Tiết mục độc tấu sáo Mông

Ngay sau lễ khai mạc, các đoàn đã bước vào phần thi diễn với những chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm hưởng dân gian truyền thống và nghệ thuật biểu diễn hiện đại. Những lời ca, điệu múa, tiếng nhạc rộn ràng đã mang đến không khí sôi nổi, giới thiệu nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc Sơn La.

Màn kết chương trình văn nghệ của xã Chiềng Hặc

Liên hoan Văn nghệ quần chúng tỉnh Sơn La lần thứ XXII năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 23/11 tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh. Ban tổ chức sẽ chấm điểm, đánh giá, trao giải các chương trình tham dự thi và lựa chọn những tiết mục đặc sắc công diễn trong chương trình bế mạc vào tối 23/11 tại Quảng trường Tây Bắc.

Tiết mục múa của phường Mộc Châu.

Chương trình văn nghệ dự thi của phường Mộc Châu