Với chủ đề “Giao lộ Văn hóa - Beyond Flavors”, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 diễn ra từ ngày 21 đến ngày 22-11 tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc (Kim Mã, Hà Nội).

Liên hoan bao gồm ba khu vực chính theo các chủ đề “Pride of Vietnam - Tự hào Việt Nam”, “ASEAN Flavors - Hương vị ASEAN” và “World Flavors - Hương vị thế giới”. Mỗi khu vực giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, Đông Nam Á và các quốc gia khác, đem đến một đại tiệc ẩm thực trong nước và quốc tế.

Dọc các lối đi, những gian hàng ẩm thực từ Ba Lan, Argentina, Hoa Kỳ, Thái Lan, Singapore, Sri Lanka, Panama… hiện diện bên cạnh các gian hàng của địa phương Việt Nam, gợi mở một không gian gặp gỡ đa sắc màu.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 thu hút đông đảo người dân Thủ đô và bạn bè quốc tế. Ảnh: Hương Giang

Các gian hàng quốc tế và trong nước thu hút đông đảo thực khách tới tham quan và trải nghiệm.

Là một thực khách “hầu như không vắng mặt ở hội chợ nào”, với cô Nguyễn Thị Huệ (51 tuổi, Hà Nội), đây là dịp để vui chơi, gặp gỡ với bạn bè, đồng thời tìm hiểu thêm về văn hóa ẩm thực của các quốc gia.

“Những sự kiện như Liên hoan cho tôi cơ hội được khám phá thêm nhiều nét văn hóa thú vị từ bạn bè quốc tế. Như món sữa chua Ma-rốc tôi mới trải nghiệm rất đặc biệt, có vị hoa bưởi và rất dẻo”, cô Huệ chia sẻ.

Các gian hàng mang đến những hương vị độc đáo truyền thống.

Ở phía gian hàng của Belarus, người dân được trải nghiệm đầy chú ý với món ớt chuông nhồi thịt bò, ăn kèm sốt cà chua và rau thì là thái nhỏ rắc lên trên. Trong khi đó, gian hàng Cedars Lebanese của Li-băng mang đến thực đơn phong phú, từ món ăn nhẹ đến món chính và tráng miệng.

Gian hàng ẩm thực Mexico trong khuôn khổ Liên hoan. Ảnh: Hương Giang

Ở gian hàng Peru, thực khách có thể thử hai món đặc trưng của ẩm thực Peru với món bánh khoai tây xếp lớp đựng trong cốc, gồm khoai tây kiểu Peru, thịt gà xé, bơ, trứng và ô liu.

Theo lời anh Tino (đầu bếp gian hàng Peru, 41 tuổi, Đan Mạch), phần thịt chicharrón được ướp và nấu khoảng 24 tiếng, sau đó om thêm khoảng 1,5 tiếng, rồi vớt ra chiên lại cho đến khi mặt thịt giòn vàng.

Trong khi đó, các gian hàng tráng miệng ngọt ngào cũng đem đến những trải nghiệm hương vị từ quốc tế vô cùng độc đáo . Gian hàng Pháp cũng thu hút mọi người với sự ngọt ngào của đủ loại bánh pain choux choux giòn thơm giá, bánh chuối caramel, bánh dứa, fondant chocolate... Gian hàng tráng miệng Ma-rốc tại Liên hoan Ẩm thực cũng hút thực khách với các loại bánh ngọt khô như ghriba nhân đậu phộng, ghriba mè, bột dừa và đậu phộng, bánh hình mặt trăng phủ mè và hạnh nhân, hay bánh hạnh nhân phủ sô cô la…

Một gian hàng trong khuôn khổ Liên hoan. Ảnh: Hương Giang

Liên hoan Văn Hóa Ẩm thực Quốc tế mang đến cơ hội khám phá những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, các quốc gia Đông Nam Á và bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động quảng diễn ẩm thực, trải nghiệm văn hóa, giao lưu nghệ thuật, ứng dụng công nghệ số, tạo nên một không gian đa sắc màu, nơi ẩm thực, văn hóa và con người giao hòa, và hoạt động ủng hộ thiện nguyện trực tiếp tại sân khấu.

Chương trình là cầu nối văn hóa - ngoại giao, gắn kết các nền ẩm thực qua từng món ăn, từ hương vị truyền thống đến sáng tạo hiện đại, khẳng định vai trò của ẩm thực trong kết nối hữu nghị và hợp tác quốc tế.