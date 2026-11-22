Sinh viên mặc trang phục truyền thống trong buổi thuyết trình 8 vùng văn hoá Việt Nam

Từ chén trà đến thanh âm nhạc cụ truyền thống

Trong một buổi học môn Cơ sở văn hóa Việt Nam của sinh viên khóa 32, Khoa Quan hệ công chúng – Truyền thông, Trường Đại học Văn Lang, không gian lớp học trở nên khác biệt khi xuất hiện những bộ ấm chén cùng nghệ nhân trà Nguyễn Ngọc Tuấn. Thay vì chỉ tìm hiểu văn hóa thưởng trà qua giáo trình, sinh viên được nghe nghệ nhân chia sẻ về lịch sử phát triển của trà, những vùng trà danh tiếng của Việt Nam và nét đặc sắc trong nghệ thuật uống trà của người Việt.

Đặc biệt, nghệ nhân còn trực tiếp biểu diễn các công đoạn pha trà và mời sinh viên cùng thưởng thức. Từ cách chọn trà, chuẩn bị dụng cụ đến thao tác pha và thưởng thức, mỗi công đoạn đều gợi mở những câu chuyện về tập quán sinh hoạt, văn hóa ứng xử và đời sống tinh thần của người Việt.

Những kiến thức vốn được trình bày qua khái niệm, lý thuyết nay trở nên gần gũi qua hương trà, chén nước và cuộc trò chuyện giữa nghệ nhân với sinh viên. Buổi học cũng giúp sinh viên nhận ra rằng văn hóa không phải điều gì xa xôi mà hiện diện ngay trong những sinh hoạt quen thuộc của đời sống hằng ngày.

Bên cạnh tìm hiểu về văn hóa trà, sinh viên còn được tìm hiểu về nhạc cụ truyền thống thống. Điều thú vị là sinh viên không chỉ được quan sát, lắng nghe mà còn có cơ hội tận tay chạm vào những nhạc cụ truyền thống, tìm hiểu cách tạo ra âm thanh và trao đổi trực tiếp với người biểu diễn.

Biểu diễn các công đoạn pha trà và mời sinh viên cùng thưởng thức

Khi câu vọng cổ vang lên giữa giảng đường

Tiếp nối những hoạt động trải nghiệm, một buổi học môn Cơ sở văn hóa gần đây sinh viên còn được giao lưu cùng nghệ sĩ cải lương Thúy Quỳnh, Kim Hiếu, cùng nghệ sĩ Thái Dương biểu diễn guitar phím lõm và nghệ sĩ Minh Thuận biểu diễn đàn sến. Sự có mặt của các nghệ sĩ đã mang đến lớp học những câu chuyện về nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương.

Điểm thú vị của buổi giao lưu là sinh viên được trực tiếp tham gia thực hành. Dưới sự hướng dẫn của các nghệ sĩ, nhiều bạn hào hứng thử hát theo những làn điệu mang sắc thái hơi Nam, hơi Bắc và hơi Quảng. Không khí trao đổi cởi mở giúp sinh viên tiếp cận nghệ thuật truyền thống một cách tự nhiên, gần gũi hơn.

Đờn ca tài tử Nam Bộ đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2013. Việc đưa loại hình nghệ thuật này đến giảng đường không chỉ bổ sung kiến thức mà còn tạo cơ hội để thế hệ trẻ trực tiếp gặp gỡ những người đang thực hành, gìn giữ và phát huy giá trị di sản.

Không chỉ hào hứng với những buổi giao lưu cùng nghệ nhân, nghệ sĩ, sinh viên khóa 32 Trường Đại học Văn Lang còn chủ động mang những sắc màu văn hóa dân tộc vào lớp học thông qua các bài thuyết trình về tám vùng văn hóa Việt Nam.

Để phần trình bày thêm sinh động, nhiều nhóm sinh viên đã mạnh dạn đầu tư, chuẩn bị trang phục truyền thống của người Kinh, Chăm, Khmer cũng như các cộng đồng dân tộc ở Tây Bắc, Việt Bắc và Tây Nguyên.

Những bộ trang phục với màu sắc, hoa văn và kiểu dáng đặc trưng đã biến không gian lớp học thành một bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc.

Thay vì chỉ trình chiếu hình ảnh và giới thiệu kiến thức, sinh viên lựa chọn cách thể hiện trực quan, kết hợp trang phục với nội dung thuyết trình để làm nổi bật những nét đặc trưng của từng vùng văn hóa. Điều đó phần nào cho thấy sức hấp dẫn của văn hóa truyền thống khi người học được khuyến khích khám phá và thể hiện kiến thức bằng những cách thức sáng tạo.

Chia sẻ về việc đưa các nghệ nhân, nghệ sĩ đến giao lưu ngay tại lớp học, ThS Trần Thanh Hùng, giảng viên môn Cơ sở văn hóa Việt Nam, Khoa Quan hệ công chúng – Truyền thông, Trường Đại học Văn Lang, cho biết việc giảng dạy văn hóa không nên chỉ dừng lại ở truyền đạt kiến thức lý thuyết mà cần tạo điều kiện để sinh viên trực tiếp quan sát, cảm nhận và trải nghiệm.

“Văn hóa Việt Nam rất phong phú, nhưng nếu chỉ học qua giáo trình và những bài thuyết trình, sinh viên khó có thể cảm nhận hết những giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc. Tôi muốn các em được tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe và trực tiếp trải nghiệm. Khi được tự tay cầm một nhạc cụ truyền thống, thưởng thức một chén trà hay thử hát một câu vọng cổ, những kiến thức văn hóa sẽ trở nên gần gũi và dễ ghi nhớ hơn”, ThS Trần Thanh Hùng chia sẻ.

Theo ThS Trần Thanh Hùng, việc mời những nghệ nhân, nghệ sĩ trực tiếp thực hành và sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa đến lớp học còn giúp sinh viên tiếp cận kiến thức từ nhiều góc nhìn, đồng thời nhận thấy mối liên hệ giữa di sản truyền thống với đời sống đương đại. Đối với sinh viên ngành Quan hệ công chúng, hiểu biết văn hóa không chỉ để hoàn thành một học phần. Những kiến thức ấy còn có thể được vận dụng vào hoạt động truyền thông, tổ chức sự kiện, xây dựng nội dung sáng tạo và quảng bá hình ảnh Việt Nam.