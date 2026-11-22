Ngày 22/11, UBND tỉnh An Giang tổ chức khai mạc Festival “Dòng xanh An Giang” với chủ đề “Tôn vinh Di sản - Kiến tạo tương lai” nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ 1 năm 2026 là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được tỉnh tổ chức lần đầu tiên trong bối cảnh An Giang sau hợp nhất. Đây là những sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là dịp để tôn vinh, giới thiệu và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp; đồng thời góp phần tăng cường sự gắn kết, tinh thần đoàn kết của các cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Rừng tràm Trà Sư - điểm đến hấp dẫn khách du lịch tại An Giang. (Ảnh: Trasu Tourist Area).

Ông Lê Văn Phước cũng khẳng định rằng An Giang là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa đặc trưng, từ đồng bằng, sông nước đến biển đảo; nơi các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm cùng chung sống, đoàn kết, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Thông qua Festival, tỉnh này mong muốn giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh một An Giang mới, giàu bản sắc, năng động, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển.

Tại Festival, tỉnh An Giang tổ chức chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam là Hội chợ triển lãm Nông nghiệp - Du lịch kết hợp không gian ẩm thực, mua sắm; Không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, biểu diễn âm nhạc đường phố; Giải chạy bộ vào sáng 22/11, trên đường Tôn Đức Thắng của phường Rạch Giá; Hội nghị xúc tiến, kêu gọi đầu tư; Diễu hành trang phục truyền thống; Hội thảo về nhận diện và phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang…

Sáng cùng ngày, thành phố Cần Thơ cũng tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với sự kiện khai mạc Con đường lúa gạo tại Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026.

Con đường Lúa gạo tại trung tâm TP Cần Thơ. (Ảnh: Châu Tâm)

Con đường lúa gạo tại Cần Thơ dài khoảng 300 m, trưng bày 25.000 chậu lúa từ giai đoạn mạ non đến hạt lúa ngậm sữa, cong trái me và chín để phục vụ Festival diễn ra từ 22-25/11.

25.000 chậu lúa này được ươm trồng trong nhà lưới tại Trại thực nghiệm và sản xuất nông nghiệp 1, chia thành 5 lô trước khi vận chuyển ra công viên Sông Hậu để trưng bày.

Trước khi khai mạc Festival, sự kiện được đồng bào Khmer Cần Thơ chờ đợi là đêm khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 gắn với chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, diễn ra tại công viên 30/4 của phường Phú Lợi tối 21/11.

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên, với vị trí trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cùng nhiều tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa miền sông nước, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Cần Thơ trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo không chỉ là dịp để đồng bào Khmer gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, mà còn là ngày hội chung của các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa và các dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn thành phố.

Đây là dịp giao lưu, gắn kết các dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân và làm phong phú bản sắc văn hóa của thành phố. Qua đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy xúc tiến, quảng bá hình ảnh, tiềm năng và kích cầu du lịch.

Văn nghệ chào mừng chương trình thả đèn nước và ghe Cà Hâu, tại bờ sông Maspéro, TP Cần Thơ. (Ảnh: Trung Phạm)

Đặc biệt, việc tổ chức Lễ hội gắn với chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, càng có ý nghĩa sâu sắc, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa và trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Cũng trong đêm 21/11, tỉnh Cà Mau tổ chức hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam bằng sự kiện khai mạc Festival Tôm lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời, Cà Mau là nơi hội tụ, giao thoa và lan tỏa những sắc màu văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Đờn ca tài tử Nam Bộ, nghệ thuật cải lương, Dù kê, nhạc Ngũ âm, những lễ hội, làng nghề, ẩm thực và nếp sống nghĩa tình đã làm nên bản sắc của vùng đất sông nước, rừng và biển.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau kỳ vọng chuỗi hoạt động lần này không chỉ giới thiệu vẻ đẹp văn hóa Cà Mau đến bạn bè, du khách, mà còn tạo thêm cơ hội để nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa; để những giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ, trao truyền, phát huy trong đời sống hôm nay và mai sau.

Chương trình văn nghệ khai mạc Festival Tôm Cà Mau. (Ảnh: An Huy)

Cùng với bản sắc văn hóa phong phú, Cà Mau có lợi thế nổi bật về kinh tế biển và thủy sản. Với ba mặt giáp biển, có chiều dài bờ biển 310 km, hệ sinh thái mặn, ngọt, lợ đa dạng và những vùng rừng ngập mặn đặc trưng, con tôm đã trở thành ngành hàng chủ lực, gắn bó với sinh kế của đông đảo người dân và là một trong những biểu tượng kinh tế tiêu biểu của tỉnh.

Năm 2026, sản lượng tôm ước đạt 636 nghìn tấn (tăng 6,9% so với cùng kỳ); kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt trên 2,8 tỉ USD. Những kết quả này thể hiện nỗ lực của người nuôi tôm, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu và người lao động trong toàn chuỗi giá trị.

Tại Đồng Tháp, từ 18-24/11, UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Tuần lễ Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc và Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần VII năm 2026 với chủ đề “Văn hóa soi đường - Đồng Tháp vươn xa”.

Chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Đồng Tháp.

Trong chuỗi sự kiện này, Ban tổ chức công bố Chương trình “Đánh thức nguồn lực di sản Đồng Tháp” với 5 nhánh sáng kiến, triển khai thí điểm tại các địa bàn trọng điểm trên nền tảng khung tham chiếu gồm 30 địa điểm, 21 khu vực và 12 hành lang kết nối toàn tỉnh.

Tại Vĩnh Long, Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của địa phương này kéo dài từ 18-24/11, tập trung tại phường Nguyệt Hóa, phường Trà Vinh, phường Long Châu, xã Bình Phú… Trong chuỗi hơn 20 sự kiện có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu như Hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer, Liên hoan Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Nam Bộ, Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và diễn xướng dân gian, không gian Văn hóa dân tộc “Hành trình di sản” và “Con đường nghệ thuật”…

Một trong những hoạt động không thể thiếu tại Tuần lễ này là giải đua ghe Ngo của đồng bào Khmer, diễn ra trên sông Láng Thé của xã Bình Phú vào ngày 21-22/11 với hàng chục đội nam, nữ tham gia, tổng giải thưởng lên đến 900 triệu đồng.