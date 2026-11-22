Văn hóa vùng miền bước vào những bản rock

Tối 21/11, giữa tiết trời Hà Nội trở lạnh trong đợt gió mùa, khuôn viên Báo Nhân Dân tại 71 Hàng Trống trở thành điểm hẹn của những người yêu âm nhạc. Dưới tán đa cổ thụ hơn 300 năm tuổi, tiếng guitar điện, trống, tiếng khèn, đàn bầu, những giai điệu mang âm hưởng dân gian và tiếng hát của khán giả cùng hòa vào không gian phố đi bộ Hồ Gươm.

Ca sĩ Quách Huy Hải, vocal của band Mủn Gỗ, ca sĩ Hoàng Thùy Linh và vocal Thanh Hiền (nickname Bí Đỏ) của band The Magma.

Không chỉ có những bản hit quen thuộc của Hoàng Thùy Linh, Tán Đa show số 5 còn mang đến một hành trình âm nhạc qua nhiều vùng văn hóa Việt Nam với những sáng tác của Mủn Gỗ, bên cạnh màu sắc trẻ trung, phóng khoáng của The Magma.

Điều đáng chú ý là cách khán giả đón nhận những chất liệu văn hóa truyền thống trong hình thức biểu diễn hiện đại. Nhiều người thuộc lời, hát theo Mủn Gỗ; những tiếng reo hò, cổ vũ nối tiếp các phần trình diễn. Văn hóa dân gian không chỉ hiện diện trong nội dung ca khúc mà còn được công chúng tiếp nhận bằng sự hào hứng của một đêm nhạc đường phố.

Mủn Gỗ tạo dấu ấn bằng một lựa chọn kể chuyện văn hóa, lịch sử và đời sống các vùng miền qua rock và ballad. Trong đêm diễn, ban nhạc đưa người nghe đến với những câu chuyện từ miền núi phía Bắc, những truyền thuyết dân gian, tín ngưỡng bản địa và không gian văn hóa quan họ ở Đồng bằng Bắc Bộ.

Các sáng tác như "Ông Hoàng Bảy", "Lời nguyền quan họ", "Thênh thênh đại ngàn", "Hoa trắng sơn", "Ô Quy Hồ" cho thấy hướng khai thác chất liệu đa dạng của nhóm. Thay vì chỉ tái hiện âm hưởng dân gian theo cách quen thuộc, Mủn Gỗ sử dụng guitar điện, bass, trống và những yếu tố của nhạc rock, kết hợp tiếng sáo, đàn tranh cùng phần bè trực tiếp để tạo màu sắc riêng.

Ca sĩ Quách Huy Hải, vocal của band Mủn Gỗ.

Các ca khúc được Quách Huy Hải thể hiện là các rock của văn hóa vùng miền.

Khán giả phố đi bộ phần lớn là học sinh, sinh viên và người nước ngoài. Fans Mủn Gỗ chiếm phần lớn khán giả tại đêm diễn.

Từ câu chuyện về ông Hoàng Bảy đến chất liệu quan họ, mỗi sáng tác mở ra một lát cắt văn hóa. Những câu chuyện vốn gắn với một địa danh, một cộng đồng hoặc một hình thức sinh hoạt tín ngưỡng được đưa vào đời sống âm nhạc của người trẻ bằng ngôn ngữ gần gũi hơn.

Đáng chú ý, khán giả của Mủn Gỗ xuất hiện đông và hát theo nhiều ca khúc. Điều đó cho thấy các sáng tác khai thác đề tài văn hóa vùng miền vẫn có khả năng tìm được người nghe riêng, ngay cả khi được thể hiện bằng dòng nhạc mạnh mẽ như rock.

Ca sĩ Quách Huy Hải, giọng hát chính của Mủn Gỗ, chia sẻ ban nhạc mong muốn xây dựng những bản phối dễ nghe, hấp dẫn, để công chúng tiếp cận các giá trị di sản gần gũi hơn.

Theo nam ca sĩ, chất liệu trong các sáng tác của nhóm đến từ tình yêu văn hóa dân tộc, những câu chuyện truyền miệng và trải nghiệm thực tế. Những tích truyện, không gian núi rừng hay nét sinh hoạt văn hóa truyền thống trở thành nguồn cảm hứng để các thành viên kể lại bằng âm nhạc.

Ở đây, câu chuyện đáng quan tâm không đơn thuần là việc đưa nhạc cụ dân tộc vào một bản phối hiện đại. Điều quan trọng hơn là những người sáng tác đã tìm thấy đề tài từ chính đời sống văn hóa Việt Nam, biến trải nghiệm và sự tìm hiểu của mình thành tác phẩm.

Đó cũng là một cách tiếp cận đáng chú ý đối với việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống: di sản không chỉ được giới thiệu trong các hoạt động mang tính trình diễn, giới thiệu chuyên đề, mà còn có thể trở thành nguồn chất liệu cho những sản phẩm âm nhạc đương đại.

Từ những cung đường đến sáng tác

Đằng sau những ca khúc mang âm hưởng vùng miền của Mủn Gỗ là một nhân vật có xuất phát điểm khá đặc biệt: Nguyễn Nam Giang, kỹ sư cầu đường, người sáng lập Mủn Gỗ, đồng thời đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm The Magma, anh chơi guitar bass và sáng tác chính của 2 band nhạc.

Vocal Thanh Hiền (nickname Bí Đỏ) của band The Magma.

Cô còn trẻ, giọng đầy nội lực và giao lưu với khán giả bằng tiếng Anh và tiếng Việt vô cùng duyên dáng.

2 vocal chính của band The Magma và Mủn Gỗ song ca.

Nam Giang từng có nhiều năm tham gia công tác Đoàn Thanh niên tại Bộ Xây dựng. Công việc chuyên môn và những chuyến đi thực tế đã mang đến cho anh nguồn chất liệu sáng tác gắn với con người, vùng đất và văn hóa địa phương. Những ngày đi dọc quốc lộ 279, quốc lộ 32 để thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp tuyến giao thông kết nối các tỉnh miền núi phía Bắc đã để lại cho Nam Giang nhiều kỷ niệm. Những câu chuyện nghe từ người dân bản địa sau đó trở thành cảm hứng để anh viết nhạc.

Đó là một chi tiết đáng chú ý trong câu chuyện sáng tạo văn hóa. Những cung đường không chỉ đưa người kỹ sư đến các công trình, mà còn tạo cơ hội để anh tiếp xúc với đời sống, phong tục và những câu chuyện dân gian của từng vùng đất.

Hai ban nhạc do Nam Giang dẫn dắt mang những màu sắc khác nhau. Mủn Gỗ theo đuổi rock với chất liệu văn hóa, lịch sử, dân gian; The Magma hướng đến những sáng tác trẻ trung, giàu cảm xúc, có tiết tấu mạnh và phong cách biểu diễn phóng khoáng.

Tại Tán Đa show hai giọng ca chính Quách Huy Hải của Mủn Gỗ và Thanh Hiền (Bí Đỏ) của The Magma đã mang đến những phần trình diễn sôi nổi. Trong đêm Hà Nội trở lạnh, tiếng trống, guitar điện cùng khả năng tương tác của hai ban nhạc khiến không khí sân khấu liên tục được đẩy lên cao.

The Magma trình diễn những sáng tác như "Trái tim tự do", "Cố chấp", đồng thời có phần kết hợp với Mủn Gỗ. Những màu sắc khác nhau của hai nhóm tạo nên sự chuyển tiếp giữa rock khai thác văn hóa dân gian và âm nhạc trẻ đương đại.

Việc một kỹ sư cầu đường tham gia sáng tác, tổ chức hoạt động ban nhạc và đưa chất liệu văn hóa vùng miền vào âm nhạc cũng gợi mở một góc nhìn: sáng tạo văn hóa không chỉ thuộc về những người hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Những trải nghiệm từ công việc, đời sống và sự gắn bó với các vùng đất hoàn toàn có thể trở thành nguồn cảm hứng nghệ thuật.

Văn hóa thấm đẫm trong âm nhạc đương đại

Sự xuất hiện của Hoàng Thùy Linh là một trong những điểm thu hút khán giả tại Tán Đa. Nữ ca sĩ mang đến "See tình" cùng bản mashup "Để Mị nói cho mà nghe" và "Bo xì bo", những ca khúc quen thuộc với người nghe trẻ.

Hoàng Thùy Linh có thế mạnh trong việc kết hợp chất liệu văn hóa, văn học dân gian với âm nhạc đương đại. Trong các sản phẩm của mình, nữ ca sĩ đã xây dựng được một màu sắc riêng, góp phần đưa những hình ảnh và cảm hứng văn hóa truyền thống vào đời sống nhạc trẻ.

Nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh xuất hiện với tone hồng trong đêm diễn.

Dù "đốt cháy" chương trình bằng các bài hits quen thuộc, tuy nhiên giọng của Hoàng Thùy Linh hát live không tốt.

Cô duyên dáng và khéo léo chụp hình, trò chuyện với khán giả.

Trên sân khấu, cô giao lưu hoạt ngôn, khuấy động không khí bằng những ca khúc quen thuộc. Dù phần hát trực tiếp chưa thực sự đồng đều với khả năng giao tiếp và làm chủ sân khấu, sự hưởng ứng của khán giả vẫn rất nhiệt tình. Nhiều người hát theo, đu đưa, reo hò, tạo nên không khí sôi động trên đoạn phố diễn ra chương trình.

Bên cạnh những nghệ sĩ đã có lượng khán giả riêng, chương trình còn dành sân khấu cho các gương mặt trẻ. Màn flashmob mở đầu thu hút sự chú ý của người dân, du khách tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm. Lucy Trà My và Đỗ Nhật Anh tiếp nối với "Việt Nam những chuyến đi", đưa đến một màu sắc tươi sáng về quê hương, đất nước.

Những phần biểu diễn ấy cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận đề tài văn hóa Việt Nam: từ những câu chuyện dân gian được kể bằng rock, âm hưởng truyền thống trong nhạc pop, đến các ca khúc thể hiện tình yêu quê hương qua góc nhìn của nghệ sĩ trẻ.

Điểm chung là các nghệ sĩ không lựa chọn một khuôn mẫu biểu diễn duy nhất. Mỗi người tìm cách tiếp cận chất liệu văn hóa bằng thế mạnh âm nhạc của mình, qua đó mở rộng khả năng tiếp nhận của công chúng.

Chương trình đặt ra một vấn đề gần gũi với đời sống văn hóa hiện nay: làm thế nào để những giá trị truyền thống tiếp tục được thực hành, sáng tạo và đón nhận trong đời sống đương đại?

Không gian tổ chức cũng góp phần trả lời câu hỏi ấy. Dưới tán đa cổ thụ trong khuôn viên Báo Nhân Dân hướng ra phố đi bộ Hồ Gươm, khán giả có thể trực tiếp tiếp cận các hoạt động nghệ thuật mà không bị giới hạn trong một nhà hát hay phòng hòa nhạc. Tại đây, những người trẻ yêu rock, khán giả của Hoàng Thùy Linh, người dân và du khách có cơ hội cùng thưởng thức những cách thể hiện khác nhau của âm nhạc Việt Nam.

Khán giả của đêm diễn đu đưa theo giọng của Bí Đỏ. Được biết, Tán Đa show số 5 do Báo Nhân Dân chỉ đạo, phối hợp tổ chức cùng BEAT Network, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. (Ảnh bài viết: Đạt Cá Chép).