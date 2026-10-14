Nhịp sống buổi bình minh

Khi nhiều tuyến phố ở Khánh Hòa còn chìm trong giấc ngủ, tại Cảng cá Ninh Chử, chợ Phan Rang và những khu chợ truyền thống, một ngày mới đã bắt đầu. Từ những chuyến tàu cá trở về sau đêm dài trên biển, đến các sạp hàng tất bật chuẩn bị đón khách, nhịp sống mưu sinh đã rộn ràng trước lúc mặt trời lên, góp phần mang đến nguồn thực phẩm tươi ngon cho mỗi bữa cơm gia đình.

Nhộn nhịp bến cá lúc rạng đông

Khi những ngọn đèn đường vẫn hắt ánh sáng vàng xuống mặt nước, Cảng cá Ninh Chử (phường Ninh Chử) đã nhộn nhịp. Ngoài cửa biển, những đốm sáng từ các tàu cá nối nhau tiến vào bờ. Tiếng động cơ hòa cùng tiếng sóng vỗ mạn tàu, tiếng người gọi nhau chuẩn bị đưa hải sản lên bến. Mùi biển mặn mòi quyện trong gió sớm. Một ngày lao động bắt đầu khi bình minh còn chưa kịp ló dạng.

Cảng cá Ninh Chử từ lâu đã nổi tiếng với hải sản tươi ngon.

Từ những con tàu vừa cập bến, từng khay cá, thúng mực, rổ tôm được nhanh chóng chuyển lên cầu cảng. Người đứng dưới đón hàng, người phân loại hải sản, người tất bật đưa hàng lên xe để kịp những phiên chợ sáng. Dưới ánh đèn, những con cá còn ánh lên màu bạc. Tiếng mặc cả, tiếng xe chở hàng ra vào liên tục tạo nên không khí mua bán hối hả nơi cửa biển.

Giữa dòng người tất bật, bà Lương Thị Hoa bắt đầu công việc quen thuộc - bán cá tại cảng cá. Giờ giấc làm việc phụ thuộc vào thời điểm tàu thuyền trở về. Có hôm tàu cập bến sớm, công việc bắt đầu khi trời còn tối; hôm biển động, lượng cá ít, người mua bán phải chờ đợi lâu hơn. Cá sau khi nhận được phân loại theo kích cỡ, chủng loại, sắp vào khay, bổ sung đá lạnh để giữ độ tươi trước khi vận chuyển đến các điểm tiêu thụ. Theo bà Hoa, nghề buôn bán hải sản đòi hỏi sự nhanh nhẹn, kinh nghiệm chọn hàng và khả năng tính toán lượng cá nhập về mỗi ngày bởi hải sản tươi khó bảo quản lâu, nếu mua nhiều mà sức tiêu thụ chậm sẽ ảnh hưởng đến thu nhập. Nghề này cực nhất là phải thức khuya, dậy sớm, nhiều hôm trời còn tối đã có mặt ở cảng. Làm lâu rồi thành quen, bà chỉ mong ngày nào tàu cũng về bình an, hàng hóa thuận lợi để có thu nhập lo cho gia đình.

Không chỉ là nơi tàu thuyền cập bến, Cảng cá Ninh Chử còn là điểm trung chuyển nguồn hải sản phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân và hoạt động kinh doanh tại các chợ, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn. Mỗi chuyến tàu trở về kéo theo nhiều công việc, từ bốc dỡ, phân loại, thu mua đến vận chuyển. Khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu trải trên mặt biển, từng chuyến xe chở hải sản đã rời cảng, mang theo thành quả lao động của ngư dân đến các khu chợ trong tỉnh.

Khi những khu chợ thức giấc

Rời không khí rộn ràng nơi cảng cá, nhịp sống buổi sớm tiếp tục diễn ra nhộn nhịp tại chợ Phan Rang (phường Phan Rang). Khoảng 5 giờ, khi nhiều tuyến đường còn thưa người qua lại, khu vực chợ đã sáng đèn. Những chiếc xe chở thực phẩm nối nhau đến các quầy hàng. Tiếng kéo cửa sạp, tiếng xếp thùng hàng, tiếng dao thớt và những lời chào hỏi quen thuộc đánh thức cả một góc phố.

Tiểu thương chợ Phước Mỹ (phường Bảo An) phân loại thịt heo để phục vụ khách hàng.

Người dân buôn bán tại Cảng cá Ninh Chử tất bật dọn hàng.

Tại quầy thịt heo, bà Nguyễn Thị Yến có mặt từ sớm để nhận hàng từ các cơ sở giết mổ. Công việc của bà bắt đầu bằng việc kiểm tra số lượng, chất lượng thịt, sau đó phân chia thành từng phần phù hợp với nhu cầu của khách. Thịt ba chỉ, thịt đùi, thịt nạc, sườn, xương lần lượt được sắp xếp gọn gàng trên quầy. Mọi công đoạn đều phải hoàn tất trước khi khách đi chợ buổi sáng đông lên. “Buôn bán ở chợ phải chịu khó dậy sớm, nhất là hàng thịt tươi. Từ lúc nhận thịt đến khi bày bán có rất nhiều việc, phải làm nhanh để kịp khách đi chợ sáng. Có những khách quen mua hàng nhiều năm, chỉ cần nhìn là biết họ thích phần thịt nào. Tuy vất vả nhưng ngày nào bán hết hàng sớm là thấy vui”, bà Yến chia sẻ.

Cùng thời điểm, các gian hàng rau củ, cá tươi, thực phẩm khô cũng tất bật chuẩn bị. Rau xanh được chuyển từ xe xuống, nhặt bỏ lá úa, bó thành từng mớ. Những rổ cà chua, dưa leo, hành lá, rau thơm được sắp đặt ngay ngắn. Người bán tranh thủ hoàn tất công việc trước khi dòng khách đi chợ bắt đầu đông đúc.

Chợ Phan Rang hiện có 322 tiểu thương đang kinh doanh với nhiều ngành hàng phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng hằng ngày. Bà Vũ Thị Huệ - Trưởng Ban Quản lý chợ Phan Rang cho biết, hoạt động mua bán tại chợ thường bắt đầu từ rất sớm, nhất là các ngành hàng thực phẩm tươi sống. Ban Quản lý chợ thường xuyên nhắc nhở tiểu thương chấp hành quy định về an toàn thực phẩm, niêm yết giá, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, tạo điều kiện để tiểu thương kinh doanh ổn định, phục vụ tốt nhu cầu của người dân.

Tại chợ Phước Mỹ (phường Bảo An), từ lúc trời còn mờ sáng, những người bán trái cây đã tất bật nhận hàng, chuyển từng thùng nho, táo, thanh long, chuối, cam, quýt lên sạp. Người lựa những chùm nho đẹp mắt, người phân loại trái cây theo kích cỡ, chất lượng rồi sắp xếp ngay ngắn. Khi mặt trời lên cao, các lối đi trong chợ dần đông người. Có người tranh thủ mua ít thịt, bó rau trước giờ làm việc, có người lựa trái cây cho gia đình. Những trao đổi mua bán diễn ra nhanh chóng nhưng vẫn xen lẫn lời hỏi thăm thân tình giữa người bán và khách quen.

Từ Cảng cá Ninh Chử đến các khu chợ Phan Rang, Phước Mỹ..., mỗi người một công việc, một hoàn cảnh nhưng đều gặp nhau ở sự cần mẫn. Thu nhập phụ thuộc vào từng chuyến hàng, phiên chợ, có ngày thuận lợi, cũng có ngày khó khăn, thế nhưng, sáng hôm sau, họ lại có mặt từ tinh mơ, tiếp tục công việc đã gắn bó nhiều năm.

Khi phố phường Khánh Hòa bắt đầu nhộn nhịp, những người bán cá, bán thịt, bán rau, trái cây đã đi qua những giờ lao động bận rộn nhất. Từ đôi tay chai sạn của người buôn cá nơi cửa biển đến sự tất bật của tiểu thương bên những sạp hàng, họ đang lặng lẽ góp phần giữ nhịp sống cho các khu chợ, mang đến sự đủ đầy cho mỗi bữa cơm gia đình. Với họ, bình minh bắt đầu từ chính công việc mưu sinh quen thuộc mỗi ngày.