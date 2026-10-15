Không thể rời mắt, vẻ đẹp kỳ ảo của 'ruộng bậc thang' xanh ngọc dưới lòng đất ở Quảng Trị

Mùa mưa đánh thức những hồ canxi dưới lòng đất

Nằm trong hệ thống hang Vòm thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị), hang Over dài hơn 3.200m gây ấn tượng bởi những khoang hang rộng lớn, hệ thống thạch nhũ đa dạng và các thành tạo địa chất độc đáo. Đặc biệt, sau những đợt mưa lớn kéo dài, các hồ canxi trong hang đầy nước, tạo nên cảnh sắc tựa những thửa ruộng bậc thang xanh ngọc giữa lòng đất.

Điểm nhấn đặc biệt của hang Over là hệ thống hồ canxi xếp nối tiếp thành nhiều tầng. Những đường gờ đá chạy quanh các vùng trũng tạo nên cấu trúc tự nhiên độc đáo, khiến nền hang trông như một cánh đồng bậc thang được kiến tạo từ đá, nước và khoáng chất.

Theo thời gian, nước lưu chuyển trong hang mang theo các khoáng chất hòa tan. Khi điều kiện thích hợp, những khoáng chất này kết tủa, lắng đọng và bồi đắp dần thành các gờ đá. Qua quá trình kéo dài, các gờ phát triển thành từng bậc, hình thành những vùng trũng có khả năng giữ nước.

Khi các hồ đầy nước, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh sáng, tạo nên sắc xanh ngọc nổi bật giữa không gian hang động tối sâu. Các hồ nằm liền kề, cao thấp theo từng tầng, tạo nên cảnh quan hiếm gặp và mang vẻ đẹp khác biệt so với nhiều hang động khác.

Cảnh sắc đặc biệt này không xuất hiện quanh năm mà phụ thuộc nhiều vào lượng nước trong hang. Vào những tháng mùa hè, khi nguồn nước suy giảm, các hồ canxi có thể cạn, để lộ những đường gờ đá và cấu trúc nền hang.

Sau nhiều ngày mưa lớn liên tiếp, lượng nước bổ sung khiến các hồ dần đầy trở lại. Mặt nước xanh ngọc trải rộng trên những tầng canxi, tạo nên diện mạo khác biệt, khiến không gian bên trong hang như được khoác lên một lớp áo mới.

Khác với những hang động có dòng sông ngầm chảy quanh năm, các hồ canxi tại hang Over phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và lượng nước bổ sung. Vì vậy, những du khách từng khám phá hang vào mùa khô có thể ngỡ ngàng khi quay lại vào thời điểm các hồ đầy nước.

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Bảo vệ những thành tạo địa chất quý giá

Mùa mưa ở Phong Nha không chỉ mang đến những thay đổi về cảnh quan mà đôi khi còn mở ra cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp đặc biệt của thiên nhiên. Tuy nhiên, không phải cứ đến vào mùa mưa là du khách có thể bắt gặp những hồ canxi đầy nước. Các đợt mưa cần đủ lớn và kéo dài để bổ sung lượng nước cần thiết.

Sau những đợt mưa lớn, mặt hồ phản chiếu ánh sáng, nổi bật với sắc xanh ngọc. Ảnh: Jungle Boss

Bên cạnh giá trị cảnh quan, điều kiện thời tiết cũng đặt ra yêu cầu cao về an toàn khi khám phá hang. Mưa lớn có thể khiến mực nước bên trong dâng nhanh, do đó du khách cần theo dõi dự báo thời tiết, kiểm soát tình hình mực nước và tuân thủ nghiêm ngặt lộ trình do đơn vị tổ chức hướng dẫn.

Việc lựa chọn thời điểm khám phá phù hợp không chỉ giúp du khách tăng cơ hội chiêm ngưỡng cảnh sắc đặc biệt mà còn hạn chế những rủi ro có thể phát sinh trong môi trường hang động.

Những gờ canxi tạo nên vẻ đẹp riêng của hang Over cũng là các thành tạo tự nhiên rất dễ bị tổn thương. Chúng được hình thành qua quá trình bồi đắp kéo dài, nhưng có thể bị hư hại chỉ bởi một bước chân hoặc một lần chạm tay.

Vì vậy, khi khám phá hang, du khách cần tránh giẫm lên, chạm vào hoặc tác động đến các gờ canxi. Việc tuân thủ hướng dẫn của đơn vị tổ chức là điều cần thiết để giữ nguyên trạng những cấu trúc địa chất độc đáo này.

Không chỉ hang Over, tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng còn có những hang động khác sở hữu các thành tạo hồ canxi đáng chú ý như hang Hổ, hang Hung Thoòng và hang Thắng. Mỗi địa điểm mang đặc trưng riêng, góp phần tạo nên sự phong phú về cảnh quan địa chất trong khu vực.

Với hang Over, sự kết hợp giữa những tầng canxi, mặt nước phẳng lặng và sắc xanh ngọc chỉ xuất hiện khi điều kiện tự nhiên phù hợp đã tạo nên một điểm nhấn đặc biệt. Sau những đợt mưa lớn kéo dài, các hồ nước được đánh thức, biến nền hang thành những “thửa ruộng bậc thang” kỳ ảo dưới lòng đất.

Hang Over nằm sâu trong rừng nguyên sinh tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Ảnh: Google Maps).

Đây cũng là lời nhắc rằng vẻ đẹp của hang động không chỉ nằm ở những gì con người có thể nhìn thấy, mà còn ở những quá trình kiến tạo âm thầm của thiên nhiên qua thời gian dài. Bảo vệ các thành tạo địa chất chính là cách gìn giữ giá trị nguyên sơ của di sản cho những thế hệ tiếp theo.

Ảnh: Jungle Boss