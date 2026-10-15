Phương Mỹ Chi kể chuyện quê hương qua hình ảnh hạt gạo Việt

Ngày 14/10, ca sĩ Phương Mỹ Chi kết hợp cùng nhóm DTAP và đạo diễn Kawaii Tuấn Anh ra mắt MV Gạo của ta. Lấy cảm hứng từ hạt gạo Việt Nam, sản phẩm kể câu chuyện trưởng thành của nữ ca sĩ, đồng thời tôn vinh những giá trị bình dị đã nuôi dưỡng ước mơ của nhiều thế hệ người Việt.

Phương Mỹ Chi trở lại với MV Gạo của ta.

MV mở đầu bằng những hình ảnh từ Made In Vietnam, sản phẩm từng tạo dấu ấn của Phương Mỹ Chi trong năm 2025. Từ câu hò quen thuộc, khán giả được dẫn về không gian làng quê với cánh đồng lúa mùa gặt và hình ảnh gia đình quây quần bên bữa cơm.

Thông qua những khung hình gần gũi, Gạo của ta gợi nhắc hành trình làm ra hạt gạo, từ công sức của người nông dân trên đồng ruộng đến những bữa cơm thân thuộc trong mỗi gia đình. Không chỉ là nguồn lương thực thiết yếu, hạt gạo còn gắn với ký ức tuổi thơ, tình thân và những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Từ cánh đồng quê đến hành trình theo đuổi ước mơ

Trong MV, hành trình của Phương Mỹ Chi được tái hiện từ những năm tháng tuổi thơ gắn với quê hương, những câu hò, điệu lý đến khi trưởng thành và theo đuổi con đường nghệ thuật. Tình yêu dành cho âm nhạc dân gian trở thành nền tảng để nữ ca sĩ xây dựng dấu ấn riêng, đồng thời nuôi dưỡng khát vọng đưa văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Hình ảnh trong MV.

Câu chuyện không chỉ xoay quanh nhân vật chính mà còn mở rộng đến những người bạn thuở nhỏ của cô. Khi trưởng thành, mỗi người lựa chọn một con đường riêng, từ trở thành bác sĩ, kỹ sư đến theo đuổi nghệ thuật hay xây dựng gia đình. Dù khác biệt về nghề nghiệp và mục tiêu, họ đều mang theo những giá trị được vun đắp từ quê hương.

Qua đó, hạt gạo trở thành hình ảnh xuyên suốt, kết nối ký ức tuổi thơ với hành trình lập nghiệp, từ những điều bình dị ban đầu đến những ước mơ lớn hơn của mỗi người.

Hạt gạo Việt trong câu chuyện văn hóa và lịch sử

Một điểm nhấn khác của MV nằm ở phần âm nhạc do DTAP chắp bút. Tác phẩm gợi nhắc những câu chuyện lịch sử, trong đó có truyền thuyết Thánh Gióng và hình ảnh các thế hệ thanh niên góp sức viết nên trang sử dân tộc.

Với Gạo Của Ta, Phương Mỹ Chi tiếp tục theo đuổi hướng đi kết hợp âm nhạc đương đại với chất liệu văn hóa truyền thống.

Từ ý nghĩa của một sản vật gắn liền với nền văn minh lúa nước, hạt gạo được mở rộng thành biểu tượng của sức sống, sự bền bỉ và khả năng nuôi dưỡng con người Việt Nam qua nhiều thời kỳ. Đây cũng là cách ê-kíp kết nối câu chuyện đời thường với niềm tự hào về văn hóa và nông nghiệp Việt Nam.

Với Gạo Của Ta, Phương Mỹ Chi tiếp tục theo đuổi hướng đi kết hợp âm nhạc đương đại với chất liệu văn hóa truyền thống. Qua câu chuyện về hạt gạo, nữ ca sĩ gửi gắm thông điệp về nguồn cội và hành trình trưởng thành, nơi những giá trị bình dị vẫn có thể trở thành điểm tựa để mỗi người nuôi dưỡng ước mơ và vươn xa.