Tổ chức "Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Tổ dân phố Bích Đầm

Ngày 15-10, tại tổ dân phố Bích Đầm (đảo Hòn Tre, phường Nha Trang), Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phường Nha Trang tổ chức "Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026).

Trao tặng cờ Tổ quốc và quà cho ngư dân.

Tại chương trình, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên đã cùng ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội LHTN Việt Nam; trao tặng 50 lá cờ Tổ quốc và 50 phần quà hỗ trợ ngư dân Tổ dân phố Bích Đầm vươn khơi bám biển.

Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Nha Trang tặng quà cho Đồn Biên phòng Bích Đầm.

Các đại biểu, đoàn viên, hội viên thanh niên dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ đảo Bích Đầm.

Hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước trong đoàn viên, hội viên thanh niên, phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội; động viên, đồng hành với ngư dân trong lao động, sản xuất, vươn khơi bám biển.